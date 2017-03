Betrunken und mit Gebissschutz zum Umzug

Und doch gibt es seit Jahren ein großes Problemkind: den Varnhalter Umzug. Auch an diesem 18. Februar war der kurstädtische Rebeschenkele-Stadtteil Hochburg für Alkoholexzesse, Provokationen und körperliche Gewalt. Hauptkommissar Rolf Fritz berichtete aus zwei Polizeiprotokollen, wonach an jenem Samstag vor allem der Kirchplatzbereich Treffpunkt von "konflikt- und gewaltbereiten Jugendlichen" war, die mehrheitlich von auswärts und "bereits deutlich alkoholisiert" anreisten. Fritz gab die erschütternden Eindrücke seiner Kollegen wie folgt wieder: "Diese Gruppen hatten kein Interesse an der Veranstaltung, sondern an der Begehung von Straftaten". Als einen Beleg führte er an, dass sich Gewaltbereite einen Zahnschutz einsetzten, "wie dies nur Kampfsportler tun".

Erschreckend auch die zahlreichen sturzbetrunkenen Jugendlichen. So sei eine "Vielzahl von Mädchen und Jungs" nicht einmal mehr zu einem Alkomattest in der Lage gewesen. Drei junge Menschen mussten ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Aber auch diese Maßnahmen waren vielfach ernüchternd: "Viele Eltern interessierte das gar nicht". Walter Kautz stellte die Frage nach Verantwortung und Werten: "Wo bleibt hier die Erziehung, das Elternhaus?" Er weiß: "Da ist man dann machtlos."

20 Liter Alkoholika wurden an der Umzugsstrecke in Varnhalt vernichtet und damit auch nur ein Bruchteil der mitgebrachten und vor Ort konsumierten Rauschmittel.

Aber auch den Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes stand an jenem 18. Februar nicht der Sinn nach Frohsinn oder Schunkelrunden. Schon lange vor Umzugsbeginn war das Erste-Hilfe-Zelt von "Alkoholleichen" überfüllt.

Was den Beamten auch psychisch zu schaffen macht, ist die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber der Staatsgewalt. Viele wollten, bevor es zu einem Gespräch mit den Probanden kommt, ihre Dienstausweise sehen. Fritz desillusioniert: "Das macht keinen Spaß mehr!" Die hohe Kunst bestehe auch darin, sich nicht provozieren zu lassen.

Erschwert wurde die Lage der ausschließlich aus dem Revier rekrutierten Beamten, dass keine Hilfe der Bereitschaftspolizei zur Verfügung stand. Die Reserven hätte man gerne auch beim Weitenunger Umzug gesehen, der mit über 100 Gruppen und Wagen in neue Dimensionen vorstoße. Im Blumendorf musste ebenfalls eine Körperverletzung protokolliert werden; bezeichnenderweise von einem Mann, der auch schon in Varnhalt negativ aufgefallen war und in beiden Fällen jeweils zwei Promille intus hatte.

Aber es gab auch viel Erfreuliches über die tollen Tage: Die Umzüge und Hallenveranstaltungen in Bühl und Bühlertal verliefen ausnahmslos störungsfrei.

Einen ganz großen Orden haben sich jedoch die Autofahrer verdient. Bei 21 Alkohol- und Drogenkontrollen zwischen dem 12. Januar und Fasnachtsdienstag gab es lediglich eine Strafanzeige (Führerscheinentzug) sowie zwei Ordnungswidrigkeiten. Und das bei 295 kontrollierten Fahrzeugen. Ein Trend, der im Übrigen seit Jahren zu beobachten ist. Walter Kautz: "Hierfür ein großes Lob!"