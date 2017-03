Nicht nur etwas für die "Opa-Generation" Bühl (red) - Junge Menschen, die im Garten Obstbäume und -sträucher stehen haben, fragen oft ihre Eltern oder Großeltern nach dem richtigen Schnitt. Wem kein familiärer Helfer zur Seite steht, für den hat die Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau des Landratsamtes das passende Angebot: einen Schnittkurs speziell für junge Leute unter 30 Jahre. Dieser fand nun zum dritten Mal statt, diesmal in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Balzhofen. Der Kurs hat sich laut einer Pressemitteilung des Landratsamts zu "einem regelrechten Renner entwickelt". Kreisfachberaterin Hannelore Dütsch-Weiß wird mit den Worten zitiert: "21 Teilnehmende waren dann auch sehr wissbegierig und engagiert bei der Sache." Dütsch-Weiß leitete den zweigliedrigen Kurs, der mit einer abendlichen Theorieeinheit im Feuerwehrgerätehaus startete. Mit dem gelernten Grundwissen konnten die Kursbesucher dann beim zweiten Teil am Tag darauf mit Säge und Schere praktisch üben. So bekamen einige Apfel- und Zwetschgenhochstämme in kleinen Teams von zwei bis drei Personen unter Anleitung der Kreisfachberaterin einen guten Schnitt, ebenso wie Johannisbeeren und Zwetschgenjungbäume im weiteren Verlauf. Über die steigende Nachfrage bei dem dritten Kurs dieser Art im Landkreis freut sich die Kreisfachberaterin: "Es hat mir richtig Spaß gemacht zu sehen, mit welch großem Interesse die jungen Leute fachkundig und fleißig dabei sind." Zudem zeige die positive Resonanz, dass Baumpflege nicht nur ein Thema der "Opa-Generation" sei, sondern auch bei der "Enkel-Generation" Anklang finde. So begründeten einige ihre Teilnahme unter anderem mit der Absicht, die Obstwiesen ihrer Familie weiterzupflegen und Most zu machen. Andere wiederum möchten die neu erworbenen Kenntnisse beruflich verwerten. Auch in der nächsten Saison soll es wieder ein solches Angebot geben.

