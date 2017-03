"Auf den Wegen bleiben"

Zu den ersten Frühblühern des Auewaldes der Rheinebene gehört der Märzenbecher, er trieb bereits im Februar aus und blüht bis Anfang April. Eine Besonderheit der seltenen wilden Pflanze ist die Verbreitung der Samen durch Ameisen. Auch in der Tierwelt beginnt im Frühjahr der Kreislauf von Neuem. Neben Rehen und Wildschweinen finden sich laut Forstdirektor Kay Karius in den Wäldern zunehmend auch seltene Arten wie zum Beispiel die Wildkatze, die gerade im Süden des Landkreises vermehrt vorkomme.

In der Setz- und Aufzuchtzeit von März bis Juni seien die Waldtiere besonders empfindlich gegenüber menschlichen Störungen und verdienten besonderen Schutz. Waldbesucher sollten deshalb auf den Wegen und beschilderten Routen bleiben, appelliert Karius in einer Pressemitteilung.

Ganzjährig nicht zulässig sei das Befahren des Waldes und der Waldwege mit motorisierten Fahrzeugen aller Art - auch mit Elektromotor. Ausnahmen bestehen nur für die forstliche Bewirtschaftung. Das gesetzliche Fahrverbot im Wald besteht auch zum Wohle der vielen Wanderer und Biker, die das breite Netz an Wanderwegen in den Wäldern des Landkreises nutzen, um die vielfältige Waldnatur zu erleben, teilt die Behörde weiter mit.

Ein besonderer Appell des Forstamts geht an die Mountainbiker. Sie werden gebeten, auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen und auf zugelassenen Waldwegen mit mindestens zwei Meter Breite zu bleiben. Eine situationsbedingt angepasste Geschwindigkeit helfe, Unfälle zu vermeiden.

Weniger bekannt, aber doch in den Statistiken deutlich erkennbar sei die erhöhte Waldbrandgefahr im Frühjahr, so Karius weiter. Trockenes Gras und Laub seien an trockenen Tagen im März und April, also vor dem Neuaustrieb der Bodenvegetation, besonders leicht entzündlich. So genüge oft schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, um ein Feuer mit verheerenden Folgen auszulösen. Zur Vermeidung der Waldbrandgefahr ist in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober das Rauchen und Entfachen eines offenes Feuer im Wald und der näheren Umgebung nicht zulässig.