Erste Interessenten für Campingplatz Achern (mig) - Es gibt Interessenten für die Übernahme des Acherner Campingplatzes. In diesen Tagen steigt Matthias Heußer, Leiter des Eigenbetriebs "Campingplatz und Strandbad", in Gespräche ein. Auf dem Platz wird unterdessen darauf geachtet, dass die Dauercamper ihre Pachtfläche nicht überschreiten. Sieben Anfragen habe der städtische Eigenbetrieb "Campingplatz und Strandbad" auf eine Anzeige in der Fachzeitschrift "Camping-Impulse" erhalten, erklärt Matthias Heußer. Die Zeitschrift hat als Zielgruppe "innovative Camping-Unternehmer" definiert. Der eine oder andere dieser Leser sieht offenbar Potenzial im Campingplatz am Achernsee. "Es gab inzwischen mehrere Besichtigungen, und wir führen jetzt weitere Gespräche mit den Interessenten", so der Verwaltungsleiter der Stadtwerke Achern. Man werde versuchen, eine gemeinsame Basis mit möglichen neuen Betreibern des Platzes zu finden. Über die Ergebnisse werde man dann den Gemeinderat und den Ortschaftsrat Großweier informieren. Der Campingplatz liegt auf der Gemarkung des Ortsteils. Denkbar sei eine Verpachtung oder ein anderes Betreibermodell. "Die Pachtlösung wäre die einfachste, aber nicht unbedingt die beste", sagt Heußer. Beim Trend zum luxuriösen Camping könne der Platz am Achernsee derzeit nicht mithalten. Beispielsweise gebe es keine festen Hütten für Touristen, die ohne Wohnwagen oder Zelt anreisen. Was es dagegen in großer Anzahl gibt, sind ausgebaute Hütten von Dauercampern. Der ADAC-Campingführer, der dem Platz drei von fünf Sternen gibt, betont das sogar: "Von Dauercampern geprägt", schreibt er in seiner Bewertung. Diese bezahlen für ihren Platz je nach Größe zwischen 968 und 1430 Euro, ihre Übernachtungszahlen gelten jedoch nicht als touristische Kennzahl. Rund 350 dauervermietete und mit Wohnwagen und Vorzelten dicht bebaute Plätze gibt es am Achernsee. Dem stehen rund 100 nummerierte Stellplätze für Touristen gegenüber und etwa weitere 100 auf der Zeltwiese, die nicht unterteilt ist. Mit Jäger-, Latten- oder Kunststoffzäunen markieren die Dauercamper ihr Reich. Viele haben feste Rollläden, Fenster und Türen an ihren Vorzelten und Dachrinnen, die Regenwasser ableiten. "Es wurde zum Teil zu groß gebaut. Das wollen wir nicht mehr", sagt Heußer über Rückbauaktionen, die in jüngster Zeit stattgefunden haben. So achte man jetzt verstärkt darauf, dass Entwässerungsgräben frei bleiben. Gebe ein Dauermieter seinen Platz auf, so müsse er alle Aufbauten abräumen oder sie auf die vorgeschriebene Größe zurückbauen. Nicht alle Mieter seien dabei einsichtig. Rausgeschmissen habe man noch niemanden, versichert Heußer. Aber man lege Wert darauf, dass der Campingplatz am Achernsee nicht als Wohnungsersatz diene. "Es ist eine Freizeitanlage. Das sind wir unseren Gästen schuldig." Deshalb habe man sich von einem Teil der Dauercamper die Mietverträge ihrer Erstwohnsitze vorlegen lassen. "Wir haben von allen Nachweise bekommen", sagt der Campingplatz-Leiter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben