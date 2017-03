Heitere musikalische Revue: "99 Psychostunden" Achern (rdr) - Eine heitere musikalische Revue verspricht Holger Albrecht mit seinem neuen Singspiel "Immer diese Mütter", das am morgigen Samstag Premiere feiert. Die Proben des Illenau-Theaters sind in vollem Gang. (rdr) - Eine heitere musikalische Revue verspricht Holger Albrecht mit seinem neuen Singspiel "Immer diese Mütter", das am morgigen Samstag Premiere feiert. Die Proben des Illenau-Theaters sind in vollem Gang. "So, jetzt mal alle die Augen zu machen und das Gesicht anspannen!" Sechs Frauen und ein Mann sitzen konzentriert auf der Bühnenrampe im Illenau-Theater. Ihnen gegenüber: Regisseur Holger Albrecht. "Gut so, jetzt stellt euch euer Lied vor und entspannen", weist er die Akteure an. Kurt Bayer sitzt am Klavier und wartet auf seinen Einsatz. Pit Ferch und seine Gitarre sind bereit und Nico Wöhrle an den Drums würde am liebsten sofort loslegen. Jetzt setzt sich noch Petra Hoppe, die als Regieassistentin mitwirkt, in die leeren Zuschauerreihen und es geht los. "99 Luftballons" wird angestimmt, doch hier heißt es "99 Psychostunden". Und das hat auch seinen Grund, denn die Akteure sitzen im Warteraum eines Psychotherapeuten. Sie sind Mütter, die alle ihre ganz eigene Geschichte mitbringen. Nach dem Erfolg, den Holger Albrecht mit seinem Stück "Männer" 2012 verbuchen konnte, wollte er nun ein Pendant kreieren und ein Bühnenwerk über Frauen machen. "Auch hier habe ich mich an Franz Wittenbrinks Liederabenden, die ich mindestens zehnmal besucht habe, orientiert", so der Regisseur. "Das Stück hat keine Story, aber einen dicken roten Faden." Seit September laufen die Proben. Viele hätten sich trotz Grippewelle nicht unterkriegen lassen, lobt Albrecht das Engagement seiner Crew. Das Stück lebe zwar vom Schauspiel und der Gesang stehe an zweiter Stelle, dennoch seien zwei Drittel der Probearbeit für den Gesang verwendet worden. "Eine gesangliche Perfektion darf man aber nicht erwarten", bekennt er. Die Darsteller selbst sehen durchaus eine Herausforderung in dem Liederabend, wie sie erläutern: "Beim Sprechen kann man mit Mimik und Gestik viel erreichen, beim Singen aber bist du auf das Lied konzentriert." Zwei der Mitwirkenden haben eine Gesangsausbildung, für die anderen ist es eher Neuland. "Andererseits sind es berührende Lieder, die für sich stehen und zum Teil wahre Herzensöffner sind", sagt Albrecht. Einige der Songs hat der Regisseur übernommen, andere verfremdet, "um Nachdenklichkeit oder Heiterkeit zu erzeugen", erläutert er und ergänzt: "Brüche verstören das gewohnte Unterhaltungsmuster und an manchen Stellen wird es bitterernst." Ganz wie im Leben - vor allem dem als Mutter - und die stehen ja im Mittelpunkt des Geschehens. Weitere Aufführungen sind am 5. März und 9. April um 15 Uhr, 10., 11., 17., 24., 25., 31. März sowie 1. und 7. April um 20 Uhr; 12., 19. und 26. März um 19 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Info Achern, beim Fachgebiet Kultur in der Illenau unter (07841) 6421140 sowie unter www.illenau-theater.de.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben