Gläubige sollen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch fasten

In den fünf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch wird in diesem Jahr ein besonderes Fastentuch hängen. Es wurde von verschiedenen Gruppierungen der Seelsorgeeinheit gemalt. Aus Weitenung beteiligten sich Mitglieder des Kirchenchores, aus Vimbuch der Familienkreis, aus Kappelwindeck die Mini-stranten gemeinsam mit der Bühler Pfarrjugend. Hand in Hand arbeiteten auch die Mooser und Bühler Frauen der Frauengemeinschaft und gestalteten ebenso wie die Bühler Kolpingsfamilie eine Ecke des sechs Quadratmeter großen Leintuchs.

Nun geht das Tuch in der Fastenzeit auf Wanderschaft durch die Seelsorgeeinheit, begleitet von Pfarrer Geißler, der in allen Teilgemeinden die Heilige Messe feiern und zum Hungertuch predigen wird. Am ersten Fastenwochenende ist das Tuch in der Pfarrkirche Heilig Blut in Weitenung und wird am Samstag, 4. März, um 18.30 Uhr in der Vorabendmesse vorgestellt. Danach hängt das Tuch zwei Sonntage lang in der Bühler Stadtkirche.

Die nächste Station wird St. Maria Kappelwindeck am Samstag, 25. März, um 19 Uhr sein. Am Sonntag, 2. April, feiert Pfarrer Geißler um 9 Uhr die Messe in Moos und um 10.30 Uhr in Vimbuch.