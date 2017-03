Sand: Zentrum für Naturmedizin angedacht

Bühl/Schwarzwaldhochstraße - Der Masterplan für die Schwarzwaldhochstraße beflügelt die Fantasien. Eine entscheidende Rolle als Impresario und Türöffner könnte dabei der Steuerberater Lothar Schneider (Sasbachwalden) spielen. Er bringt für das ehemalige Kurhaus Sand als Nutzungsvariante eine Klinik für alternative Naturmedizin ins Spiel. Aber auch ein kleines Familienhotel für Wanderer und Skifahrer hält er für eine "gute Komination". Im BT-Gespräch versprüht er Optimismus pur: "Investor und Betreiber könnte ich besorgen". Entsprechende Kontakte habe er bereits aufgenommen.

Das Master-Entwicklungskonzept hält das ehemalige und denkmalgeschützte ehemalige Kurhaus für "teilweise sanierbar". Es empfiehlt einen "professionellen Museumsbetrieb" mit den Themenschwerpunkten Geschichte der Schwarzwaldhochstraße, Wintersport, Tourismusentwicklung, ein Bistro und eventuell Ferienwohnungen. Das ehemalige Postgebäude sieht man als kleine Marktscheune für Direktvermarkter geeignet. Nicht gerade klein ist die To-do-Liste: Veräußerung/Verpachtung, Kostenübernahme für Sanierung/Teilabbruch/Altlasten, Auflagen des Denkmalschutzes.

Eigentümer des ehemaligen Kurhauses ist die Sand gGmbH mit Geschäftsführer und Testamentsvollstrecker Josef Gramlich. Die Anteile der Gesellschaft sind im Eigentum der Stiftung "Paradiesbau auf Erden" mit Hans Woile als Alleinvorstand.

Gramlich ist im Übrigen im Besitz einer Generalvollmacht der beiden Eigentümer der Hundseck. Die am 8. Februar 2016 in Steinbach (Taunus) beurkundete Vollmacht ist unbeschränkt und unbefristet und beinhaltet die Veräußerung der Immobilie, die Festlegung des Kaufpreises und die Entgegennahme von Zahlungen. In diesem Zusammenhang ist auch interessant und überraschend, dass auch Lothar Schneider über eine Vollmacht verfügt. Josef Gramlich hat ihm die Aufgabe übertragen, mit der Gemeinde Ottersweier zu verhandeln, "um zu bewirken, dass der Antrag auf Zwangsversteigerung in Sachen Hundseck zurückgenommen wird".

Was den Sand betrifft, sieht Schneider, der sich als Mediator versteht, die Herren Gramlich und Woile "gesprächsbereit". Sie wären offen, "Investitionen zuzulassen". Das Volumen für Sanierung oder Teilabbruch schätzt er auf acht bis zehn Millionen Euro. Finanzierungshilfen sieht er in diversen Fördertöpfen und über den Denkmalschutz

Schneider präferiert ein Zentrum für chinesische Alternativmedizin, Akupunktur oder Homöopathie, in dem "die Menschen ihre Seele regenerieren und das Immunsystem stärken können". Nationalpark und Naturpark böten das ideale Umfeld. Auch eine Kooperation mit der Grundig-Klinik wird angedacht. Deren Geschäftsführer Andreas Spaetgens winkt im BT-Gespräch jedoch schon mal ab: "Wir haben uns zu keiner Sekunde damit beschäftigt."

Generell hält Schneider ein Umdenken der Kommunen und Landkreise für überfällig. Ein "Streit auf unterer Ebene", lehre die Erfahrung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, "bringt für niemanden was." Er habe von Gramlich die Aufgabe übertragen bekommen, beide Häuser, also Sand und Hundseck, "wieder in Schwung zu bringen".

Die großen Visionen fehlen

Lothar Schneider nimmt für sich in Anspruch, bei der Aufstellung des Masterplans eine "Vorreiterrolle" eingenommen zu haben. Dieser sei ein "guter Schritt in die richtige Richtung", auch wenn noch die großen Visionen fehlen würden. Er vermisst vor allem Aussagen für eine bessere Vermarktung der Geroldsauer oder der Allerheiligen-Wasserfälle, die Brandruine Berghof-Klinik sei komplett ausgeklammert worden, und auch die "Randregionen" abseits der B 500 kommen für ihn viel zu kurz. Im Bereich des Brigittenschlosses könnte er sich eine Glas-Aussichtsplattform vorstellen. Auch fehlen ihm Vorschläge zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Um im Gegenzug die Individualmobilität zurückzudrängen, schlägt er an stark frequentierten Naherholungstagen Shuttle-Verbindungen aus dem Bühler- und Achertal vor. Das Gleiche gelte für den Abschnitt zwischen Sand und dem künftigen Nationalpark-Besucherzentrum Ruhestein. Und Ruhe geben möchte Lothar Schneider so lange nicht, bis sich die Schwarzwaldhochstraße in eine bessere Zukunft entwickelt und solange er eine Vollmacht besitzt.