Bürgerhaus Neuer Markt muss allen Parteien offenstehen

Hat jeder ein Recht darauf, das Bürgerhaus zu mieten?

Nein, ein solches allgemeines Recht gibt es nicht. Die Stadt als Eigentümerin prüft die Anfragen und kann diese grundsätzlich auch ablehnen.

Gilt das auch für politische Veranstaltungen?

Das ist ein Sonderfall, bei dem die Stadt das Gleichstellungsprinzip beachten muss. Wenn sie einer Partei erlaubt, eine Veranstaltung im Bürgerhaus durchzuführen, muss sie auch anderen Parteien Zugang gewähren. Möglich wäre laut dem zuständigen Bereichsleiter Klaus Dürk nur, dass das Bürgerhaus an gar keine Partei mehr vermietet wird; das sei aber nicht gewollt. Eine Anmietung steht also in der Praxis nach den demokratischen Grundsätzen dem ganzen politischen Spektrum offen, von der Linkspartei bis zur AfD. Voraussetzung ist aber natürlich, dass das Bürgerhaus nicht schon durch eine andere Veranstaltung belegt ist.

Gilt das auch für ausländische Parteien?

Nein, ihnen kann die Stadt die Anmietung verwehren.

Wie sieht es mit Vereinen, Firmen und Privatpersonen aus?

In diesen Fällen prüft die Stadt, ob die geplante Veranstaltung zur grundsätzlichen Ausrichtung des Hauses passt. "Das Bürgerhaus Neuer Markt ist unser kulturelles Herz und soll das gesellschaftliche Leben mit all seinen Facetten in unserer Stadt widerspiegeln. Ganz so, wie es sein Name verspricht", sagt Dürk.

Was ist, wenn der Mieter falsche Angaben über Ablauf und Inhalt seiner Veranstaltung macht?

Der Interessent muss vorher darlegen, was für eine Veranstaltung er plant. Entsprechen diese Angaben nicht der Wahrheit, kann die Veranstaltung untersagt werden.

Wurden in der Vergangenheit schon einmal Anfragen abgelehnt oder Veranstaltungen untersagt?

Bislang gab es laut Dürk "zum Glück keine nennenswerten Probleme", zumal das Bürgerhaus vor allem für kulturelle Veranstaltungen genutzt werde. 80000 Besucher pro Jahr sprechen aus einer Sicht "für eine hohe Kundenzufriedenheit und hervorragende Akzeptanz unseres Hauses".