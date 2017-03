Ein weiteres Ass im Ärmel

Bühl - Das waren noch Zeiten: Oberbürgermeister Gerhard Helbing und Landrat Werner Hudelmaier hauen im August 1992 Tennis-Guru Nick Bollettieri in einem Schaukampf die gelbe Filzkugel um die Ohren. Oder umgekehrt? Lange ist's jedenfalls her. Aus der Dreifeld-Tennishalle im Bühler Sportzentrum ist längst ein Indoor-Kinderland geworden. Nun holt Hartmut Biederbeck, der Gründer der damaligen ersten und einzigen Nick-Bollettieri-Tennis-Acadamy in Deutschland, erneut zum Aufschlag aus. Auf seinem Gelände im Hägenich möchte er eine dreiteilige Tennishalle realisieren.

Die ökonomischen Chancen auf einen Drei-Satz-Sieg stehen gut. In der Bühler Region mit 45 000 Einwohnern gibt es über 1 300 aktive Tennisspieler. Für sie alle gibt es allerdings lediglich einen Hallen-Court in Ottersweier. Die nächsten Hallen stehen in Achern und in Baden-Baden. Aus der einstigen Tennishochburg (das große B stand für Biederbeck, Bollettieri, Bühl) wurde ein Filzball-Niemandsland. Das soll sich ändern. Hartmut Biederbeck und seine Projektentwicklungs GmbH psb wollen nördlich zur bestehenden "Hüpfburg"-Halle (Spieleland Okidoki) und direkt an der Lärmschutzwand zur Bahnlinie eine neue Dreifeldtennis- und Mehrzweckhalle bauen. Zur Verfügung stehen 4000 Quadratmeter.

Ein Vorspiel mit Vertretern umliegender Vereine verlief jedenfalls vielversprechend. Bei einem Treffen im Clubhaus des neu konstituierten Tennisclubs Bühl signalisierten Vertreter aus Ottersweier, Bühlertal, Vimbuch und des TC Rebland unisono den Bedarf an einer solchen Einrichtung. Sie versprechen sich eine sportliche Weiterentwicklung ihrer Aktiven durch kontinuierliches Training in den Wintermonaten sowie wichtige Impulse für die Jugendarbeit. Um eine auskömmliche Auslastung ist Biederbeck nicht bange, zumal die Hallen in der Nachbarschaft längst an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt sind.

Und eine weitere, planungsrechtliche Hürde ist auch schon genommen: Die Stadt Bühl spielt mit. Der Technische Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Bau ausdrücklich befürwortet. Damit kann Biederbeck nun auf die Suche nach Investoren für die künftige Vereinshalle gehen. Er rechnet mit einem Gesamtinvestment von rund 1,2 Millionen Euro. Auch eine Mischfinanzierung (Privatinvestor/Tennisclub) in Form einer Eigentümergemeinschaft ist für ihn vorstellbar.

Die Geschäftsidee des Bauvorhabens lautet für Biederbeck: "Energieeinsparung als Wettbewerbsvorteil mit Perspektive." So könnte das komplette Dach an einen Photovoltaik-Betreiber verkauft oder vermietet werden. Willkommener Nebeneffekt: Die Energiekosten könnten somit entscheidend minimiert werden. Unterm Strich rechnet Biederbeck mit Netto-Einnahmen von rund 115 000 Euro jährlich.

Detlef Wendorff, einer von zwei Vorsitzenden des TC Bühl, begrüßt die Initiative Biederbecks. Den Bedarf einer Tennishalle stuft er als "groß" ein. Allein sein Club verfüge über 400 Mitglieder, der weit überwiegende Teil ist aktiv. Die Nachfrage nach Hallenplätzen könne momentan jedenfalls nicht gedeckt werden. Er und weitere Vorstandskollegen hätten ihre Fühler nach Investoren bereits ausgestreckt.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr spielt den Aufschlag longline mit. Sein Return lautet: "Wir stimmen ausdrücklich zu." Baurechtliche Hindernisse vermag er derzeit nicht zu erkennen. Er erwartet nun als nächsten Schritt die Detailplanung. Damit beauftragt ist der Baden-Badener Architekt Rolf Buttkus. Der OB jedenfalls zeigt sich neugierig und rechnet mit einer "weiteren Aufwertung unseres Sportzentrums". Damit hätte Hartmut Biederbeck ein weiteres Ass in seinem Leben geschlagen.

Übrigens: Nick Bollettieri gewann mit SWR-Sportredakteurin Ute Kamphausen an seiner Seite 6:3. Die beiden Kontrahenten auf der anderen Seite des Netzes freuten sich wie Lausbuben: Werner Hudelmaier frohlockte: "Ich bin der erste Landrat Deutschlands, der gegen Nick Bollettieri Tennis gespielt hat." Und Gerhard Helbing ergänzte: "Und ich bin der einzige Oberbürgermeister, der dies behaupten kann. I had much fun!" Der damals 61-jährige Guru aus Florida gab artig das Kompliment zurück: "It was a great honor for me!"