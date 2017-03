Von Musikkabarett bis Irish Folk

(red) - Kaum ist das Fasnachtshäs im Schrank verstaut, startet die Narrenzunft Otterschwierer Leimewängscht in das Kleinkunstjahr 2017. "Kleinkunst in der Zunftstubb" ist eine Konstante in der hiesigen Szene. Bereits seit 1990 bietet sie "Künstler zum Anfassen". Die Gäste erwartet wieder ein Mix von arrivierten Künstlern und Bands.

Kleinkunstverantwortlicher Linus Maier und "Zunftgrafikus" Axel Marin präsentierten jetzt den druckfrischen Kleinkunstflyer. Mit dem neuen Programm lädt die Zunft zu sechs ganz unterschiedlichen Veranstaltungen ein. "Dieses Jahr gibt es viel Neues", kündigt Maier an. Für alle Künstler gelte: Langeweile war gestern.

Zum Programmstart am 22. April erleben die Gäste erstmals die Gruppe "Feldsalad - Live&Unplugged". Durch zahlreiche Konzerte in der Ortenau haben sich die vier Musiker ein breites Publikum erschlossen, kündigen die Leimewängscht an. Zum Repertoire gehören Rockklassiker und aktuelle Hits. Auch deutsche Songs sind feste Bestandteile des "Feldsalad-Menüs".

Am 20. Mai erobern Birsner & die Graenzfreakwenz die Ottersweierer Kleinkunstbühne. Zusammen mit Gerd Birsner, einem lokalen musikalischen Schwergewicht, werden noch drei Hochkaräter das "Nett-Quartett" bilden. "Von klassikös, alemannisch, bluesig und jazzig werden alle Register gezogen", schreiben die Veranstalter. Am 17. Juni sind alte Freunde in der Zunftstubb: "Two Stepps to heaven - oder Gerdi & Jochen". Es kommen "himmlische Boten der alten Folk-Zeiten". Ab und zu könne man die Augen schließen und mitsingen. Angekündigt wird "eine wahre Zeit-Reise in die 60er und 70er Jahre".

Wellen habe er schon mal geschlagen bei seinem Auftritt vor einigen Jahren. Am 15. Juli erwartet die Zunftstubb den Liedermacher und Musikkabarettisten Dieter Huthmacher mit seinem neuen Programm "Lachfalten" - ein Spaßprogramm mit Liedern und Texten in Mundart und Schriftsprache, von Text-Gutsele garniert.

Am 23. September präsentiert Ivo Pügner die "Hommage an Reinhard Mey". Mit viel Witz und Ironie, Tiefgang, authentischer Ausstrahlung und Einfühlungsvermögen sei dieser Mey-Interpret einer der besten auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands, meinen die Leimewängscht. Seine Begeisterung für sein Vorbild sei so spürbar, dass kein Zweifel daran bleibe, dass hier jemand mit "Haut und Haaren" bei der Sache sei.

Am 21. Oktober findet mit dem Trio "Shebeen Connection" das Kleinkunstjahr 2017 in Ottersweier seinen Abschluss. "An Sibin" war eine irische Kneipe in Frankfurt-Sachsenhausen. Bereits Anfang der 90er Jahre trafen sich dort regelmäßig deutsche, schottische, irische und bretonische Musiker zur Session. Trotz einiger Besetzungswechsel habe es "Shebeen Connection" verstanden, die Spielfreude und Spontanität dieser Sessions auf Deutschlands Bühnen weiterleben zu lassen. Die Gäste können sich auf "Irish Folk and more" freuen, versprechen die Leimewängscht.