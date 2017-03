Als "Rassist" beschimpft Bühl (bgt) - Ein 20-Jähriger aus Gambia, seit 2015 in Deutschland, machte zum ersten Mal Bekanntschaft mit einem deutschen Gericht. Das Verfahren am Amtsgericht wegen Beleidigung war insofern nicht einfach, als der berufs- und erwerbslose junge Mann nicht genug Deutsch spricht und auch sein Englisch kaum ausreicht, um sich selbst mit Hilfe der bestellten Dolmetscherin hinreichend verständlich zu machen. Er wohnt in einem Flüchtlingsheim und wird hie und da von der Verwaltung zu Aushilfsarbeiten herangezogen, für die er nach Stunden bezahlt wird. Einen Vorschuss habe er bekommen von 50 Euro, so sagte der klagende Hausmeister als Zeuge aus, die ihm dann am Ende des Monats von seinem Entgelt abgezogen worden waren. Das habe der Mann irgendwie nicht wahrhaben wollen, und sei deshalb außerordentlich in Rage geraten. Als "Motherfucker" und "Rassisten" sei er von ihm mehrmals beschimpft worden, sowohl in der Werkstatt des Heims als auch im Büro, woraufhin man ihm den Job gekündigt habe. Ob er sich dafür später entschuldigt habe, wollte Richter Alexander Lachmann vom Zeugen wissen, doch das sei bislang noch nicht geschehen. Vom Angeklagten erfuhr der Richter, dass dieser keine Eltern mehr habe und nur noch eine Schwester in Gambia. Anschließend schilderte der 20-Jährige seine Odyssee von seinem Heimatland über Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Libyen, auf einem Boot über das Mittelmeer nach Italien und von dort über die Schweiz nach Deutschland. "Was machen Sie, seit Sie in Deutschland sind?", fragte der Richter und erfuhr daraufhin, dass der 20-Jährige offenbar seine Zukunft als Fußballspieler sieht, denn das scheint dessen bevorzugte Tätigkeit in einem Vimbucher Verein zu sein. Auch zur Schule ginge er, womit der Deutschunterricht gemeint war. Auf die Frage "Wie sind Ihre Pläne in Deutschland, wenn es mit dem Fußballspielen nicht klappt?" erfolgte - wieder in der englischen Übersetzung - großes Schulterzucken. Allenfalls könne er sich eine Arbeit als Fliesenleger vorstellen, das habe er "irgendwo mal ge-lernt." Für die Staatsanwaltschaft stand die Sachlage aufgrund des offenen Geständnisses des Angeklagten fest. Sie hielt die Anwendung des Jugendstrafrechts noch für vertretbar. Sie plädierte auf 20 unentgeltliche Arbeitsstunden und die Auflage, den Deutschunterricht für ein weiteres halbes Jahr verbindlich fortzusetzen. Das war auch exakt das Urteil von Richter Alexander Lachmann, der in seiner Begründung den jungen Mann noch ermahnte: "In Deutschland sind ,Motherfucker' und ,Rassist' eine Beleidigung, was in Gambia gewiss auch so gesehen wird." Auch wenn man sich ungerecht behandelt fühle, so führte er aus, sei das nicht der richtige Weg, seinem Ärger Luft zu machen. Für den Fall, dass es mit dem Fußballspielen nicht klappe, empfehle er ihm jedenfalls noch einen "Alternativplan". Und vor allem, so der Richter, je besser er Deutsch spreche, desto einfacher werde er vorankommen.

