Die Wiederauferstehung des "Man in Black"

Robert Tyson, Sänger der Band "The Cashbags", konnte in seinem schwarzen Anzug zumindest auf den ersten Blick als Johnny Cash durchgehen. Er und "The Cashbags" ließen die Stimme der Entrechteten und das Lebensgefühl der Südstatten der USA wieder aufleben. Tyson war ganz nah dran am Original: stilvoll gekleidet, mit unglaublicher Stimmgewalt und seiner unverzichtbaren schwarzen Westerngitarre. Auch die Band war ein echter Ohrenschmaus: mit Telecaster - der Mutter der Gitarren -, Kontrabass und Schlagzeug.

Die "Cashbags", als Europas erfolgreichste "Johnny Cash Tribute Band" angekündigt, verdienen diesen Titel zu Recht. Mit Stephan Ckoehler an der Gitarre, Brenny Brenner am Bass und Tobias Fuchs am Schlagzeug, sind drei hervorragende Musiker am Start. Vieles ist angelehnt an die Originalkonzerte der späten 60er Jahre, als die "Tennessee Three" Johnny Cash begleiteten.

Doch natürlich bildet US-Sänger Robert Tyson den Mittelpunkt, der mit seiner unglaublichen Lässigkeit und dem unverwechselbaren Timbre von Johnny Cash überzeugt. Er verfügt nicht nur über eine unglaubliche Bühnenpräsenz und eine markante Bassbaritonstimme, sondern ist auch ein charmanter Plauderer. So streute er immer wieder markante Anekdoten aus Cashs sehr bewegtem Leben ein.

Etwa die Geschichte, wie er in den frühen 70er Jahren den Beinnamen "Man in Black" bekommen hat. Tyson: "Seine Kleidung stand in starkem Kontrast zu den sonst üblichen farbenfroh-kitschigen Hemden der Country-Musiker dieser Zeit." Im Juni 1971 veröffentlichte Cash den Song "Man in Black". Das gleichnamige Album war die achte und zu Cashs Lebzeiten letzte Nummer-Eins-Platzierung in den Country-Album-Charts.

Schade nur, dass die bemerkenswerten Geschichten um den Lebenslauf von Johnny Cash lediglich auf Englisch erzählt wurden. Mangelnde Sprachkenntnisse waren hier ein echtes Dilemma, und so konnte so mancher Besucher dem spannenden Inhalt der dramatischen Liebes- und Suchtgeschichte um Cash nicht folgen. Wie bei dem Welthit "Ring of Fire". Damals sei, erzählte Tyson, der berühmten "Boom-Chicka-Boom-Sound" geboren worden. Da Cashs Band zu dieser Zeit noch keinen Schlagzeuger hatte, habe er ein Stück Papier hinter die Saiten der Rhythmusgitarre klemmen lassen. "Dieses perkussive Schnarren wurde zum typischen Merkmal des Sounds - ähnlich dem eines fahrenden Güterzugs", erzählte Tyson.

Auch noch andere Überraschungen hatten "The Cashbags" im Gepäck. Zum Beispiel die musikalischen Gäste: Valeska Kunath als stilechte June Carter (Cashs spätere Ehefrau) oder Stephan Ckoehler als Rockabilly-Pionier und Weggefährten Carl Perkins, der mit dem Song "Like a rolling stone" den Literaturnobelpreisträger Bob Dylan fast schon parodierte.

Kunath beherrscht die Autoharp perfekt, ein Instrument, das einer Steel-Guitar ähnelt. In einigen Stücken hörte man sie auch solo, wie im "Wildwood Flower". Allein, auf einem Barhocker sitzend, bespielte sie den Zuschauerraum, wo die Besucher gebannt lauschten.

Die Bühne bot dazu allerdings ein karges Bild: Es gab weder Dekoration, noch Lichteffekte. Nur zwei verlorene Leinensäcke mit Dollarzeichen lagen einsam am Bühnenrand. Trotzdem, die Zuschauer waren verzaubert, denn die Musik war bestechend.