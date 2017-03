Langwierige Arbeiten an einer Hauptverkehrsader Bühl (red) - Es sind langwierige Arbeiten auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen Bühls: Heute beginnen umfangreiche Sperrungen der Industriestraße (B3) zwischen LuK-Kreuzung an der Rheinstraße und dem Industriegleis in Höhe des Schlachthofs. Diese dauern voraussichtlich bis Mitte August. (red) - Es sind langwierige Arbeiten auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen Bühls: Heute beginnen umfangreiche Sperrungen der Industriestraße (B3) zwischen LuK-Kreuzung an der Rheinstraße und dem Industriegleis in Höhe des Schlachthofs. Diese dauern voraussichtlich bis Mitte August. In dem Abschnitt werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung eine neue Wasserleitung und Breitbandkabel verlegt. Dafür müssen zwei Fahrspuren gesperrt werden. Der Süd-Nord-Verkehr aus Richtung Ottersweier zum Autobahnzubringer wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Industriestraße wird dafür als Einbahnstraße beschildert. Auch in den Bereichen, die zunächst nicht von der Sperrung betroffen sind, dürfen Anwohner und Lieferanten nicht entgegen der Einbahnstraße fahren. Der erste Bauabschnitt reicht vom Industriegleis bis zur Einmündung Dieselstraße. Die Umleitung wird vom Autobahnzubringer aus ab der Weissgärberkreuzung über Sandbachstraße, Hurststraße, Werkstraße, Liechtersmatten und Rheinstraße zur LuK-Kreuzung geführt. Dort soll die Ampelschaltung den Verkehrsverhältnissen angepasst werden. An der Einmündung der Straße Liechtersmatten in die Rheinstraße wird ebenfalls eine Lichtsignalanlage installiert, die montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr in Betrieb ist. Ende März folgt der zweite Bauabschnitt. Dann führt die Umleitung über Dieselstraße, Hurststraße, Werkstraße und Liechtersmatten zur Rheinstraße beziehungsweise Luk-Kreuzung.

