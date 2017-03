"Best Ager" als Anführer einer Polonaise ins Grab Von Michael Müller Lichtenau - "Ü40 - die Party ist vorbei" hieß Uli Boettchers letztes Kabarettprogramm. Er wird es dieser Tage auslaufen lassen, "gezwungenermaßen" sozusagen. Denn das Kapitel "Ü40" ist für ihn nicht nur programmtechnisch vorbei: Im Oktober wurde er nämlich 50. Und so muss er ein neues Kapitel im Fortsetzungsroman Altern aufschlagen. "Ü50 - Silberrücken im Nebel" heißt das neue Programm, das er in einer Vorpremiere an zwei Abenden im Scherzheimer Hoftheater vorstellte, bevor es dann am 9. März auf Boettchers eigener Bühne in Baienfurt (die übrigens sinnigerweise ebenfalls "Hoftheater" heißt) seine offizielle Premiere feiert. Auf dem dazugehörigen Programm präsentiert er sich denn auch in seiner ganzen haarigen Pracht - in der Pose eines Gorilla-Männchens. Zwar ist ein Mensch nicht mal annähernd so stark behaart wie so ein Affe (deshalb hat Gott den Einzelhandel erfunden, wie Boettcher flachste), dafür präsentierte er umso mehr nackte Wahrheiten über das Leben eines Mannes über 50. Dabei sieht man Männer ab 50 heute in einem anderen Licht als früher. Einst gehörte man mit 50 zum "alten Eisen", heute werde man als "Best Ager" umworben. Aber "in Wirklichkeit sind wir nur Anführer einer Polonaise ins Grab", meint Boettcher. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass Schmerzen immer mehr zunehmen oder dass man aufbrausender wird und am liebsten die Guillotine wieder einführen würde - etwa für Leute, die mit ihren Autos die Feuerwehrzufahrt zuparken oder die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht beseitigen. Vor allem mit den Träumen ist das so eine Sache. "Das merkt man spätestens, wenn man beim Klassentreffen ehemalige Schulkameraden wiedertrifft, mit denen man einst gemeinsam nach Kanada auswandern wollte. Da merkt man dann: Von der einstigen Aufbruchstimmung ist nicht mehr viel übrig geblieben." Und auch im Gesellschaftsdschungel gibt es Situationen, mit denen man nicht rechnet. Im Beruf zum Beispiel: "Da hat man sich eine gute Stellung erarbeitet, aber die jungen Haifische warten nur darauf, dass Du Dir eine blutende Wunde zuziehst." Und nicht zuletzt würden die eigenen Eltern immer wunderlicher. Für die Mütter bleibe man ja immer der kleine Junge in kurzer Hose und Rotznase - egal, wie alt man inzwischen geworden ist. Nun gut, das ist nix Ungewöhnliches. Besonders heikel wird's jedoch, wenn zu großen Familienfesten wie Weihnachten oder Ostern die Eltern, die man früher besucht hat, auf einmal auf die Idee kommen, sie müssten diesmal ihre Kinder besuchen. Oder - noch schlimmer: Sie beschließen, im Alter zu ihren Kindern zu ziehen. Auch da unterscheide sich der Mensch vom Tier, meint Boettcher: Auf den Gedanken, im Alter wieder zu den Eltern zu ziehen, können nur Menschen kommen. Und so witzelte sich der im Übrigen noch immer ziemlich drahtige Boettcher durch das Leben eines Silberrücken-Mannes - vergnüglich und immer wieder auch mit dem Publikum schäkernd. Man solle das Leben doch viel lockerer nehmen als bisher, so sein Fazit, denn: "Lebend kommen wir aus dieser Sache sowieso nicht raus!"

