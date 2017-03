Wagemutiges Rennen auf angetautem Restschnee Schwarzwaldhochstraße (dh) - Zum dritten Mal veranstaltete die Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz Neusatz einen Gaudiwettkampf auf dem Ruhestein. Im vergangenen Jahr war das Rennen wegen Sturmwarnung ausgefallen. Auch der Termin am Sonntag stand wegen der Wettervorhersagen mit Föhn und Regen auf der Kippe. Doch Petrus war den Rodlern wohlgesonnen. Viele Zuschauer waren gekommen. Auf angetautem Restschnee, mehrfach von der Pistenraupe des Skilifts Ruhestein präpariert, konnte das Gaudirodeln stattfinden. Allerdings hatten sich nur sieben Teams angemeldet. "So wenig waren es noch nie", bedauerte der Weiße-Blitz-Vorsitzende Peter Lamprecht. Dennoch war alles bestens vorbereitet. Die vereinseigene Zeitmessanlage war installiert. Für die Gäste stand ein Imbissstand mit Glühwein und Würstchen bereit. Um 14 Uhr fiel der Startschuss. Auf der 400 Meter langen Piste mussten die Teilnehmer mit dem Schlitten zunächst zum ersten Wertungspunkt fahren. Dort galt es, eine Scheibe von einem Baumstamm abzusägen. Anschließend mussten die Starter einen Hornschlitten mit Strohballen beladen und den Berg hinaufführen. Dort hieß es: Strohballen abladen, Hornschlitten wenden und den Berg hinab zum Ziel. Die Zuschauer verfolgten das Geschehen mit viel Spaß und feuerten die Teilnehmer an, besonders wenn das Sägen nicht so recht klappen wollte. Zum wiederholten Mal siegte das Duo Walter Finkbeiner und Reiner Morlok aus Baiersbronn, die sich den passenden Teamnamen "Des mache mir em Schlof" gegeben hatten. Dazu setzten sie sich Schlafmützen auf, bevor sie die Piste hinunterbretterten. Verschlafen waren sie keinesfalls und siegten mit der Tagesbestzeit von 1:21 Minuten. Es war ihr dritter Triumph in Folge. Knapp hinter ihnen lag der "Kinzigtal-Blitz" mit Berthold Hertig und Markus Moser, deren Zeit 1:26 Minuten betrug. Platz drei holte sich die Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz Neusatz mit dem Fahrerteam "Fliegende Holländer" mit Markus Benkeser und Maik Brokmann. Den Abflug machten die beiden nicht, sondern erreichten das Ziel in 1:48 Minuten. Platz vier belegten Robin Debelt und Florian Weickenmeier, die wohl schon länger kein Bier mehr getrunken hatten. Zumindest deutete darauf ihr Teamname hin: "Die chronisch Unterhopften". Für sie stoppte die Zeitmessung bei 1:53 Minuten. Das Team "Bob der Baumeister und seine Crew" scheiterte an der Disziplin Holzsägen. Sie bremsten zu früh, was ihnen eine Zeit von zwei Minuten und den fünften Platz einbrachte. Eine ruhige Kugel schob das Team "Die zwei kleinen Jägermeister" in der Besetzung Florian Feßler und Raphael Loth. Sie belegten mit 2:07 Minuten. den letzten Platz. Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer Pokale und ein Präsent der Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz. Zum Feiern blieb aber nicht mehr viel Zeit, da dann doch noch Regen und Sturm einsetzten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben