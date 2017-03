Von extremen Dauerwellen zu Hightech-Scheren

Die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Karlsruhe (HWK) "für vorbildliche Betriebsführung und meistermäßige Qualitätsarbeit" überreichte deren Präsident Joachim Wohlfeil aus Anlass des 50-jährigen Geschäftsbestehens an Uwe Gressinger. Wohlfeil zeichnete auch zwei Mitarbeiterinnen des Salons aus. "Diese glänzen nicht nur durch ihre hervorragende Arbeit, sondern auch durch ihre langjährige Betriebszugehörigkeit", lobte Friseurmeister Gressinger. Der Präsident überreichte die HWK-Treuemedaille in Silber an Ilona Steidel aus Ottersweier für (über) 25-jährige Betriebszugehörigkeit; sie gehört seit 1989 zur Belegschaft. Die HWK-Treuemedaille in Bronze würdigte die (über) 15-jährige Betriebstreue von Christina Katsifodimou aus Kappelwindeck, die seit 1997 im "Haarscharf" arbeitet.

Uwe Gressinger nannte den März einen für seine Familie mehrfach wichtigen "Wonnemonat". Er meinte verschmitzt, dass er auch im März geboren worden sei. Zum historischen Rückblick trug Ursula Gressinger ein Foto jenes Hauses in der Schlosssstraße 24 bei, in dem sie am 15. März 1967 ihren Salon gegründet hatte. Heute nur noch wenigen geläufig: Die Schlossstraße war damals noch von einem aus Kappel kommenden Bächlein (heute verdohlt) flankiert; zum Salon mussten die Kunden ein Brücklein überqueren.

Auf die Friseur-Historie ging der Blick zurück, als die extremen Dauerwellen von einst ins Gespräch kamen, die mindestens ein Vierteljahr "halten" mussten. Fortschritt offenbarte auch der Vergleich der geraden, klappernden Scheren von einst mit den heutigen Hightech-Geräten mit geschwungener Form und ergonomisch versetztem Daumenring.

Schon 1967 sei seine Mutter Mitglied der Friseurinnung geworden, erinnerte Uwe Gressinger. Auch er engagierte sich für seinen Berufsstand, brachte sich als Innungsobermeister von 2001 bis 2014 und seither als Stellvertreter ein.

Von 1985 bis 1999 war der Salon an der Ecke von Johannesplatz und Schwanenstraße präsent: Dorthin war Ursula Gressinger umgezogen und führte ihn, bis am 17. März 1992 Sohn Uwe ihre Nachfolge antrat. Erst im Jahr 2000 kehrte der Salon wieder in die Schlossstraße 24 zurück.

In seiner Laudatio hob Wohlfeil zwei Aspekte heraus: Der Betrieb habe Wertvolles für den Berufsnachwuchs geleistet, habe in den 50 Jahren 33 junge Menschen ausgebildet. Gressinger stehe für Zukunftsorientierung im Handwerk, meinte Wohlfeil und nannte umweltgerechtes Arbeiten und Nutzung moderner IT-Technik als Beispiele. Gressinger ergänzte: Seit 2012 trügen Photovoltaik- und Solarwärmeanlage auf dem Salondach zur Energieversorgung bei. Sein Betrieb sei nicht nur in sozialen Netzwerken präsent, sondern habe jüngst auch die Möglichkeit geschaffen, sich übers Internet mit ein paar Klicks zum Friseurtermin anzumelden.