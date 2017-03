Zwischen Leidenschaft und Frohsinn

(khd) - Das 14. Benefizkonzert des Vereins Pro Gamines in Zusammenarbeit mit dem Peru-Kreis präsentierte drei herausragende Künstlerinnen im Haus Alban Stolz: Die Violinistin Helena Madoka Berg, Mitglied der Berliner Philharmoniker, Anne Yumino Weber, die auf dem Cello von Nicolas Lupot (Paris 1821) aus dem deutschen Musikinstrumentenfonds spielte, und die aus Petersburg stammende Viktoria Lakissova, die als Professorin für Klavier an der Universität der Künste in Berlin tätig ist.

Das Trio begeisterte mit zwei Trios von Schubert und Mendelssohn die zahlreichen Zuhörer. Die Begrüßung übernahm Pro-Gamines-Vorsitzender Günther Heinzel, der sich für die Arbeit des Vereins bedankte, der dieses Jahr sein 20- jähriges Bestehen begeht. In Anwesenheit von Oberbürgermeister Hubert Schnurr warb er für die Hilfe für Kinder und Jugendliche in Lateinamerika, die für 25 Euro im Monat eine Schulausbildung erhalten könnten, und für eine finanzielle Unterstützung von massiv vom Abstieg bedrohten Familien.

Das Trio für Klavier, Violine und Violoncello B-Dur von Schubert - im Beethovenschen Todesjahr 1827 entstanden - ist geprägt vom Geist der beginnenden Romantik, weitergeführt in all seiner lyrischen, gesanglichen wie klangsinnlichen Aussage mit einem Reichtum an harmonischen Überraschungen. Elegant, humorvoll und im letzten Satz auch das unbestreitbar "Wienerische" zitierte das Trio mit Charme. Umfangreich im formalen Ausmaß beginnt das Allegro moderato energiegeladen. Innige Dialoge entwickelten sich zwischen Violinistin und Cellistin. Delikat wirkten die weichen Pizzicati, die die erforderliche Dominanz der Klangstrukturen jedoch nicht vermissen ließ.

Immer wieder schimmerte Liebliches durch, fein notiert, sorgsam phrasiert und dynamisch austariert. Zart wiegend, geradezu sehnsüchtig entstand das Andante innerhalb einer innigen Liedlyrik. Breitflächige Kantilenen wurden vom Trio engräumig miteinander vernetzt - auch im Piano-Bereich.

Laufend wechselten die Stimmungsbilder zwischen Leidenschaft und Frohsinn. Dies erreichte das Trio durch stetig wiederkehrende Intension. Das schnelle Scherzo war geprägt von spritziger, heiterer Gelassenheit. Der B-Teil besaß bei all seiner Dynamik einen schönen Streichergesang à la Walzerglückseligkeit. Violinistin und Cellistin setzten zart getupfte Pizzicati zum zarten Akkordspiel der Pianistin. Das Trio wusste das heitere Finale mit Einfallsreichtum und großer Ausdrucksvielfalt zu gestalten. Da war kaffeehausverdächtige Wienerische Tanzmelodik zu hören, dynamisch perfekt akzentuiert auch durch farbige Spieleffekte. Interessant wirkte gegen Ende des Satzes die deutlich ausgearbeitete harmonische Wendung.

Lyrik gab's auch im d-Moll- Klaviertrio von Mendelssohn. Das 1839 komponierte Werk bezeichnete Schumann als "Meistertrio der Gegenwart, wie es die von Beethoven und Schubert waren." Anne Yumino Weber führte ihr lyrisches Thema wie einen roten Faden durch den Kopfsatz. Ihre dunkel gefärbte Tongebung war gefühlsträchtig, Helena Berg sang geradezu im Spiel und Viktoria Lakissova musizierte äußerst virtuos. Das Andante ist ein "Lied ohne Worte". Die Pianistin deklamierte anfangs ihre Episode innig. Das Trio agierte in reger Kommunikation, ausdrucksstark und intensiv. Strahlende klangliche Leichtigkeit - fast schon im Übermut - erklang im Scherzo mit tänzerischer Spielleidenschaft, immer mit Esprit in eleganter Textur und in einer Frische, die bezauberte. Zunehmende Klangfacetten schienen in ihrer Dichte zu verschmelzen.

Das Trio strotzte nur so von Musizierlust im Finale. Eine alles in allem brillante Darbietung vom ersten bis zum letzten Ton. Begeisternder Applaus war der Dank des Publikums.