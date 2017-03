Hauptverkehrsader teilweise abgeklemmt

Bühl - Es ist eine langwierige Operation an der Hauptschlagader, die das industrielle Herz der Stadt versorgt: Gestern haben die Arbeiten an der B3 zwischen dem Schlachthof und der LuK-Kreuzung begonnen, die voraussichtlich erst Mitte August abgeschlossen werden. Für die Verkehrsführung haben sich die Planer eine Kombilösung aus Einbahnstraßenregelung und weiträumiger Umleitung ausgedacht. Zum Auftakt suchten sich viele Autofahrer aber ihren eigenen Weg.

Rund einen Monat lang hatten die Stadt Bühl und eine Fachfirma an dem Konzept getüftelt. "Da ist viel Hirnschmalz reingeflossen", sagt Ordnungsamtsleiter Andreas Bohnert, der das Baustellenmanagement als ähnlich komplex bezeichnet wie seinerzeit bei der Sanierung der Hauptstraße. Betroffen ist in erster Linie der Verkehr Richtung Süden, für den die B3, die in der Bühler Ortsdurchfahrt Industriestraße heißt, zwischen dem Bahnübergang und der LuK-Kreuzung abgeriegelt ist. In der Gegenrichtung werden die Fahrzeuge per Einbahnstraßenregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Der Auftakt gestaltete sich gestern Vormittag ohne größeres Verkehrschaos, auch weil die Baustelle erst nach 8 Uhr eingerichtet wurde, als die stärksten Pendlerströme schon verebbt waren. Allerdings mussten mehrere Fahrzeuge, die aus Richtung Norden kamen, vor der Baustelle wenden und umkehren. Sie hatten beharrlich alle Umleitungs- und Verbotsschilder ignoriert.

Die offizielle Umfahrung hätte sie vom Autobahnzubringer aus durch das Gewerbegebiet Hurst aus Richtung Vimbuch zur LuK-Kreuzung geführt. Doch von dieser Option machten gestern anscheinend nur wenig Verkehrsteilnehmer Gebrauch. An der provisorischen Ampel, die extra dafür an der Kreuzung Rheinstraße/Liechterstmatten installiert wurde, herrschte wenig Betrieb.

Umso länger wurde dafür bis zum Mittag die Fahrzeugschlange auf der anderen Seite der Rheinstraße, die sich an der LuK-Kreuzung in Richtung Innenstadt staute. Viele Verkehrsteilnehmer nutzten offensichtlich den Bereich Froschbächle, um den gesperrten Abschnitt zu umfahren. Auf dem Weg weiter Richtung Achern wurden sie dann allerdings an der Kreuzung ausgebremst.

Bohnert hofft, dass sich die angedachte Kombilösung in den kommenden Tagen einspielen wird. "Wir werden sehen, welche Wege sich die Verkehrsteilnehmer suchen", meint er.

So sei davon auszugehen, dass beispielsweise Pendler aus dem Umland Richtung Rhein während der Bauphase die Route über Oberweier zur Bosch-Kreuzung wählen. "Es dauert in der Regel drei Tage, bis sich alles eingespielt hat", schildert Bohnert seine Erfahrungen.

Im Vorfeld habe es enge Abstimmungen unter anderem mit dem Regierungspräsidium und der Polizei gegeben. Dabei ging es auch um die Autobahn. Die Industriestraße ist Teil der offiziellen A5-Umleitungsstrecke U26a. Wegen der Baustelle wird nun bis August eine Alternative reaktiviert, die seit 2011 nicht mehr zum Einsatz kam: die U26 über Oberbruch, Moos, Lichtenau und die B36. Von dieser Umleitung hatte das RP damals Abstand genommen, um die Anwohner in den Ortsdurchfahrten zu entlasten. Nun müssen sie im Fall eines Autobahnstaus wieder mit dem Umleitungsverkehr leben - zumindest bis die Operation an der Bühler Hauptverkehrsader abgeschlossen ist.