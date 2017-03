Goodbye und Bonjour Bühl (gero) - Goodbye General Motors, Bonjour PSA: Im Bühler Autohaus Mauerhoff mit 80-jähriger Opel-Tradition klingt das französische Idiom wie Musik in den Ohren. Geschäftsführer Michael Mauerhoff erwartet - bezüglich Verkaufszahlen und Zukunftssicherung - zusätzliche PS unter der Haube. Er findet den Deal einfach nur "klasse". Aus seiner Sicht werden beide Autohersteller von der Ehe profitieren. Insgesamt 55 Mitarbeiter stehen bei Mauerhoff am Stammsitz Bühl und in der Niederlassung in Rastatt auf der Gehaltsliste. Für sie, aber auch für die Geschäftsleitung, ist sich der Chef sicher, werde sich im Tagesgeschäft nichts ändern. Allein, was ihn ärgert, sind die "Propheten", die unmittelbar nach der Verkündigung des Kaufabschlusses einen Arbeitsplatzabbau vorhersagten. Mauerhoff erwartet an der Seite der Franzosen vielmehr einen "noch stärkeren Markenauftritt". Wichtig ist ihm, dass ein europäischer Hersteller zum Zuge kam. Damit werde PSA mit seinen Marken Peugeot und Citroën zusammen mit Opel und Vauxhall zum zweitgrößten Autobauer Europas hinter der VW-Gruppe aufsteigen. PSA verkaufte im vergangenen Jahr 3,1 Millionen Autos bei 95 700 Beschäftigten, Opel/Vauxhall 1,2 Millionen Fahrzeuge bei 35 600 Mitarbeitern. Aufgrund dieser Relation, so Mauerhoff, werde "schnell klar, wer da profitiert". Ein bisweilen prognostizierter Stellenabbau wäre deshalb "Schwachsinn", weil dann Opel "keine Autos mehr bauen könnte". Die 19 000 deutschen Opelaner in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sind durch den Tarifvertrag mindestens bis Ende 2020 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Mauerhoff zeigt sich auch deshalb optimistisch, weil er sich sicher ist, "dass die Franzosen den deutschen und europäischen Markt besser verstehen" als die Amerikaner. Dass sich General Motors, laut Mauerhoff 88 Jahre lang ein "guter und starker Partner", zurückzieht und Opel preisgab, kann er nachvollziehen: "Europa ist derzeit schließlich nicht unbedingt ein Wachstumsmarkt." Andererseits gebe Opel momentan richtig Gas. Sieben neue Modelle sollen in diesem Jahr auf dem Markt eingeführt werden. Die Geschichte des Autohauses Mauerhoff datiert bis ins Jahr 1937 zurück, als Großvater Alfred im sächsichschen Werdau das Unternehmen gründete und fünf Jahre später einen Opel-Händlervertrag bekam. Wirtschaftliche Bremsspuren brachten der Krieg, die Gefangenschaft und die Teilung Deutschlands. Alfred Mauerhoff und sein Sohn Karl setzten sich in den Westen ab und bauten in der südlichen Bühler Hauptstraße ein Autohaus einschließlich einer Fina-Tankstelle. Deutschland war im Autorausch und Opel mit seinen Premiummodellen Kapitän und Admiral sowie dem legendären Kadett und Olympia in der Erfolgsspur. Es war die Zeit der Expansionen, und Mauerhoff suchte sich 1968 in der Dieselstraße im Industriegebiet Nord ein neues, größeres Zuhause. Zugleich entstand die erste Neuwagen-Ausstellungshalle Mittelbades. Ein schweres Schicksal traf das Familienunternehmen 1987: Karl Mauerhoff starb im Alter von gerade mal 53 Jahren. Nun war Sohn Michael gefordert, der gelernte Kfz-Meister und Betriebswirt. Er stieg als Geschäftsführer in die Mauerhoff GmbH & Co. KG ein und leitete 1993 die letzte Expansion am heutigen Firmensitz im Gewerbegebiet Moritzenmatten ein. Seit 2013 gibt es auch ein Opel-Autohaus in Rastatt, 2016 kam dort die Marke Toyota hinzu. Zwei Töchter sichern inzwischen die vierte Generation des Unternehmens ab, das in diesem Jahr auf eine 85-jährige Firmengeschichte und eine 80-jährige Partnerschaft mit Opel zurückblicken kann.

