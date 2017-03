Tennenplatz-Umbau ab April

(mig) - Ab April soll der Umbau des Tennenplatzes in Unzhurst in einen Rasenplatz beginnen und ein Bolzplatz angelegt werden. Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montagabend schon wenige Stunden nach dem Eröffnungstermin der Angebote mit den Bietern und Preisen. Bei zwei Gegenstimmen stimmte er zu, dass der VfB Unzhurst die Arbeiten an den günstigsten Anbieter vergibt.

Zwei bekannte und bewährte Sportstättenbauer gaben sehr günstige und sehr eng beieinander liegende Angebote ab. Die weiteren drei Angebote lagen zwischen 40 und 60 Prozent höher. "Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis", sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Weil die rechnerische Überprüfung der Angebote am Montagabend noch nicht stattgefunden hatte, stand noch nicht hundertprozentig fest, ob die Firma "bau+grün" aus Sinzheim mit rund 153000 Euro die günstigste Bieterin ist.

In der Kostenberechnung war die Gemeinde zuletzt von rund 203000 Euro ausgegangen, die als Fremdleistungen vergeben werden müssen. Der VfB Unzhurst bringe sich zusätzlich mit Eigenleistungen ein, war zu hören. Der Planung und Ausschreibung des Umbaus hatte der Gemeinderat im Dezember zugestimmt und einen Finanzierungsanteil durch die Gemeinde zugesagt. Außerdem sorgt die Gemeinde für die Vorfinanzierung der zu erwartenden Zuwendungen des Sportbundes.

Von Mitte März bis Mitte Mai werden in Unzhurst außerdem die beiden Pumpwerke beim Gasthaus Ochsen und im Engert saniert. Hier hatte die Gemeinde aufgrund der Kostenberechnung mit Ausgaben von rund 65000 Euro gerechnet. Das günstigste von fünf eingegangenen Angeboten beläuft sich auf rund 52000 Euro und wurde von einer Rohrsanierungsfirma aus Stuttgart gemacht. Rico Nock von den Zink-Ingenieuren aus Lauf erläuterte dem Gemeinderat das Verfahren, bei dem die Pumpschächte mit einem mehrschichtigen Aufbau neu abgedichtet werden. Die Zustimmung zur Vergabe erfolgte einstimmig.

Nach der Stallpflicht für Federvieh erkundigte sich Susanne Vetter (FWG) am Ende der Sitzung. Sie sei Ende Januar aufgehoben worden, informierte die Verwaltung. Am Rhein gelte sie jedoch noch.