Von Waldmatt aus in die Berge Mexikos

Rudolf Veith, so sein bürgerlicher Name, wuchs in einer gottestreuen Waldmatter Familie auf. Seine Vorbilder waren seine Brüder Adolf und Stefan, die bereits in den Orden eingetreten waren und dort die Namen Viktrizius und Paulinus trugen. Vom Elternhaus aus hörte er täglich das Ave-Glöcklein von Maria Linden. Oft besuchte er den Gottesdienst bei den Kapuzinern in Ottersweier und trug zu Hochfesten die Blumen aus Mutters Garten zum Schmücken von Kirche und Altar ins Gotteshaus. Die Arbeit der Patres faszinierte ihn. Und irgendwann kam der Gedanke: "So einer könntest du auch werden."

Nach dem schulischen Werdegang in der Grundschule Waldmatt und der Lender in Sasbach wurde er Internatschüler im Fidelis-Kolleg in Bensheim, wo er sein Abitur am altsprachlichen Kurfürstlichen Gymnasium ablegte. In den Ferien half er zur Entspannung in der Heimat bei der Zwetschgenernte. Gewappnet mit Latein, Griechisch und humanistischer Bildung entschied er sich in Zeiten des Wirtschaftswunders für das Klosterleben, auch wenn er dafür auf ein eigenes Auto verzichten musste. Im Kloster Stühlingen bekam er den Kapuzinerhabitat übergestülpt und erhielt den Ordensnamen Gotthard. Er studierte Philosophie und Theologie in Krefeld und Münster. Am 11. März 1967 erhielt er die Priesterweihe und am 26. beziehungsweise 27. März feierte er Primiz.

Ganz Neusatz und Waldmatt war dafür festlich geschmückt worden. Am Kirchplatz wartete zur Begrüßung Bürgermeister Alban Kist, die Musikkapelle Grüne Jäger spielte, und viele Menschen gratulierten ihm. Pater Gotthard war der erste Priester, der in der Pfarrkirche St. Borromäus die Messe mit Blick zum Volk zelebrierte. Zu seinem Fest kamen zahlreiche Priester und Patres, die gebürtige Neusatzer waren.

Seine Kaplanszeit begann er in den wilden 68er-Jahren in Karlsruhe in St. Franziskus. Er hatte ein Herz für die Jugendarbeit. Dort entstanden der "Clubkeller" sowie moderne Jugend- und Gemeindegottesdienste. Sechs Jahre später wechselte er nach Frankfurt und Koblenz, danach wirkte er zwölf Jahre in Karlsruhe. Der Traum eines deutsch-italienischen Klosters erfüllte sich für die Kapuziner in Karlsruhe allerdings nicht, der Orden wurde aufgelöst.

Pater Gotthard begriff dieses Schicksal als Chance und entschied sich für Missionsarbeit in Mexiko. Nach 25 Jahren in der Pfarrseelsorge in Karlsruhe und Koblenz ging er nach Lateinamerika und betreute in den Bergen im Süden Mexikos eine Indiogemeinde mit 45 Außenstationen. Mit 52 Jahren lernte er Spanisch, gewöhnte sich an die fremde Mentalität und schloss Freundschaften. Er verbrachte 13 Jahre in den Bergen Mexikos. Danach wirkte er am Stadtrand von Puebla, wo ärmlichste Verhältnisse herrschten. Dreimal durfte er in den Hallen des VW-Werks in Puebla unter halbfertigen Autos mit Tausenden Arbeitern und deren Familien das Fest der Jungfrau von Guadalupe feiern, mit Tanz und Mariachis. Er sorgt sich bis heute um den Bau einer Kirche für die Gläubigen am Stadtrand Pueblas. Nach weiteren Jahren in Cancun kam er 2012 nach Deutschland zurück und half in der Liebfrauenkirche im Zentrum von Frankfurt mit. Seit Ende 2016 ist sein Arbeitsplatz im Kloster Münster.