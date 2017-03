Aus kleinsten Anfängen ist eine Erfolgsgeschichte geworden

Mit gerade mal vier Ausstellern im Bürgerhaus hat alles angefangen. Ist das nicht eine echte Erfolgsgeschichte? Da lacht Andreas Lorenz herzlich: "Ich denke, das spricht für die Qualität der Gesundheitstage."

Inzwischen werden zwischen 2000 und 2500 Besucher gezählt. Auch am 18. und 19. März wird wieder mit einem breiten Publikumsstrom gerechnet. Andreas Lorenz ist eine Woche vor dem großen Jubiläum allerdings nichts von Stress oder Anspannung anzumerken. In seinen Geschäftsräumen in der Hauptstraße herrscht eine gelöste Atmosphäre. Über 40 Aussteller werden am dritten März-Wochenende wieder mit dabei sein. "Mehr passen einfach nicht rein", schmunzelt Lorenz. Gänzlich ausgebucht ist auch das Vortragsprogramm, das sich inzwischen auch zu einem Selbstläufer entwickelt hat. Ärzte, Spezialisten, Experten und jede Menge Fachkräfte aus der Gesundheitsbranche referieren in beiden Vortragsräumen unter anderem über Demenz, Zahngesundheit, Patientenverfügung, Wellness oder Sportmedizin.

Besonders wichtig ist Andreas Lorenz der direkte Kontakt der Besucher mit den Fachleuten. "Die Menschen sollen nicht nur einfach ein Prospekt mit nach Hause nehmen, sondern ausprobieren, begutachten und sich eine Meinung bilden - ganz ohne Kaufzwang." Es gebe kostenlose Hör-, Seh- und Fitnesstests.

"In riesen Schritten" gehe es auch in der Hörgeräteakustik voran. Optik und Pflege zählen ebenso zu den Schwerpunkten wie die heute schon standardmäßige Internetanbindung. "Derzeit steuert man Hörgeräte über eine Handy-App", berichtet Lorenz, dem sein Sohn Tobias sowie Tochter Sandra in der Organisation unterstützen.

Eröffnet werden die Gesundheitstage traditionell am Samstag um 14 Uhr von Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Am Sonntag werden dann außerdem Showtanzgruppen von Chris Schweizer, ein Kinderspielparadies (an beiden Tagen) und ein Gewinnspiel für Kurzweil und Unterhaltung der Besucher sorgen. Am Sonntag gibt es außerdem feine badische Köstlichkeiten, gesunde Vollwertkost sowie Kaffee und Kuchen in der Cafeteria, bevor um 15 Uhr der Startschuss für den Staffellauf rund um das Bürgerhaus beginnt. Bis 14.30 Uhr können sich Mannschaften vor Ort anmelden. Wie jedes Jahr können dazu beliebige Gruppen mit je fünf Personen teilnehmen. Für jede Mannschaft zahlt ein Sponsor ein Startgeld, das dem Förderverein Hub zugutekommt. Die Organisation obliegt Manfred Bellemann und Gerd Lugauer vom TV Bühl. Anmeldungen unter (07223) 27474. Die Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18. Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.buehler-gesundheitstage.de