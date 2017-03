Handy-Firmen und Nutzer in der Verantwortung

Dieses Ungleichgewicht spiegele sich besonders deutlich, wenn es um das Erz Coltan geht, das unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Minen des Ostkongos abgebaut wird. Das daraus gewonnene Tantal wird vorrangig für die Produktion von Handys genutzt.

"Der Dokumentarfilm des Journalisten Frank Poulsen erzählt auf eindrucksvolle Weise, wie die Menschen von bewaffneten Gruppen quasi dazu gezwungen werden, in den Minen zu arbeiten." Die Schürfer verdienen dem Film zufolge nur wenige Dollar am Tag, sie verfügen über keine technische Ausrüstung und arbeiten in unterirdischen Stollen, die immer wieder einstürzen und Menschen unter sich begraben. Rund um die Mine, wo Poulsen unter Lebensgefahr filmte, ist zudem ein hermetisch abgeriegeltes Dorf entstanden. Sauerbeck: "Mit dem Geld, das sie verdienen, können die Arbeiter kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten, geschweige denn das Dorf verlassen. Die Steuern, die dafür erhoben werden, sind für sie unbezahlbar." Einmal im Areal, sei ein Entkommen daher fast unmöglich.

Brisant sei nicht allein der Abbau des Erzes: Das Geld, das westliche Industrienationen dafür zahlen, fließe in den Bürgerkrieg im Ostkongo, der schon mindestens fünf Millionen Menschenleben forderte (Poulsen: "Die Hölle auf Erden"). Unter anderem Mobiltelefonhersteller seien somit direkt in den Krieg involviert. "Dieser Verantwortung mochte sich etwa das Unternehmen Nokia auch auf hartnäckiges Drängen von Poulsen nicht stellen", so Sauerbeck. "Man verwies lapidar darauf, gegen die Arbeitsbedingungen im Kongo nichts tun zu können."

Der Regisseur aber zeige auf, dass "sauberes" und somit etwas teureres Coltan in Australien abgebaut werde: "Bezögen Hersteller das Erz von dort, würden die Kosten pro Handy nur minimal steigen." Auch scharfe Kontrollen der kongolesischen Zulieferer könnten laut Poulsen Wirkung zeigen. "Die Dokumentation entlässt auch uns Handynutzer nicht aus der Verantwortung", betont Sauerbeck. "Wir dürfen vor all diesem Leid nicht länger die Augen verschließen."

Ein Zeichen der Mitverantwortung setzen Wolfgang und Michaela Sauerbeck in Kooperation mit Nikolaus und Monika Krippl vom Weltladen-Team auch über die Missio-Sammelaktion "Saubere Handys". "Ab sofort können alte Handys in den Weltläden in Bühl und Vimbuch, beim Bürgerservice im Rathaus II sowie in der Mediathek abgegeben werden. Dort befinden sich die Sammelboxen", informiert Monika Krippl, die deutlich macht: "Mit Kimbondo vereint uns der Wunsch nach ,einer Welt', weshalb wir uns der Initiative gern angeschlossen haben."

Auch Missio fordere Handyhersteller auf, von ihren Lieferanten den Nachweis zu verlangen, dass für die Handyproduktion kein kongolesisches Coltan-Erz verwendet wird, von dessen Handel Milizen profitieren. Nikolaus Krippl: "Die Erlöse aus dem Tantal der gesammelten Handys fließen in Hilfsprojekte im Ostkongo." Ein Euro pro Eintrittskarte für "Blood in the mobile" wird auch direkt für das Straßenkinderheim Kimbondo bei Kinshasa verwendet, das der gleichnamige Bühler Verein mitfinanziert. "Ich führe zu Beginn in den Film ein und stehe anschließend für Fragen zur Verfügung", kündigt Wolfgang Sauerbeck an. Im Kino wird ebenfalls eine Handy-Sammelbox bereitstehen.

"Blood in the mobile" wird am 29. März im Bühler Kino "Blaue Königin" gezeigt und am 5. April im Tivoli in Achern wiederholt.