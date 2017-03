Ein musikalischer und optischer Genuss

Das hat Tradition bei der Konzertreihe: Neben abwechselnden Besetzungen in ihrer Band wird auch immer ein anderer Künstler eingeladen, der mit ihr die Bühne teilt. Und nein, sie singt nicht wie alle möglichen bekannten Sängerinnen, mit denen sie schon verglichen wurde. Sie singt einfach wie Kemi. Ihre musikalischen Darbietungen beschränken sich nicht auf ein Genre. Sie verfügt über einen kompletten Stilmix mit Einflüssen aus Soul, Rhythm and Blues oder Funky-Music, ist aber nicht nur auf sogenannte schwarze Musik fixiert. Je nach Session-Gast und den unterschiedlichen Musikern der Band kann es zwischendurch mal herrlich rockig werden, oder Popsongs werden in einem völlig neuen Stil interpretiert. Als Zugabe singt sie auch gerne eine Ballade.

Am Mittwoch bittet sie nach einigen Songs Troy Aflick auf die Bühne. Er startete seine Karriere als Gospelsinger in New York, sang schon mit Whitney Houston zusammen und war mit den Golden Gospel Pearls mehrfach auf Europa-Tournee.

Als zweiten besonderen Überraschungsgast präsentiert Kemi dann noch Klyive. Er wurde in Trinidad und Tobago geboren und zog mit 17 Jahren nach New York, danach nach Deutschland. Er tritt inzwischen mit seiner eigenen Band oder als Gastsänger europaweit auf und hat es bis in die deutschen Charts geschafft.

Mit beiden Sängern und dem erstmals in der Band spielenden englischen Saxofonisten Ian Fullwood, sowie Stefan Höfele (Drums), Arno Sälzer (Bass), Michael Quast (Keyboard) und Nico Schliemann (Gitarre), wird die Session mit 18 Stücken wieder zu einem musikalischen Genuss. Dabei erhalten die Musiker mit Soli immer wieder Gelegenheit, ihr Können und ihre Spielfreude unter Beweis zu stellen.

Rainer Ketterer und sein Team sorgen mit Videokameras und Projektionen dafür, dass sich selbst Besucher im Hintergrund wie vor der Bühne fühlen können. Gleichzeitig wird jeder Song auch durch Kemi zu einem optischen Erlebnis. Sie kann keine Sekunde stillstehen, ihre afrokaribischen Wurzeln zwingen sie vermutlich einfach zum Tanzen. Das steckt viele Gäste im Publikum an - Party und pure Lebensfreude sind angesagt. Dazwischen hüpft sie auch mal von der Bühne und nimmt eine Besucherin in den Arm, weil diese "schon die ganze Zeit vor der der Bühne so schön tanzt". Das Publikum ist ihr tatsächlich wichtig, und sie betont auch immer, dass es Kemi Cee ohne dieses nicht gäbe.