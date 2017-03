Bescheidene Ernten und PFC-Belastung

Bühl - PFC im Boden und ein neues Beitragssystem beschäftigten die Landwirte der Region im vergangenen Jahr. Bei der Kreisversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) im Landgasthof Engel in Oberbruch wurden Neuerungen vorgestellt und der Kreisvorstand neu gewählt.

Ein prägendes Thema sei die PFC-Belastung von Ackerböden in Mittelbaden gewesen, sagte der Vorsitzende des größten Kreises Rastatt/Bühl/Achern, Thomas Huschle aus Gamshurst, vor rund 30 Zuhörern. Die meisten Termine mit Behörden und Medien habe BLHV-Vorstandsmitglied Stefan Schneider aus Iffezheim wahrgenommen. Dafür dankte er ihm.

Der BLHV habe betroffenen Betrieben rechtlichen Beistand geleistet, so Huschle weiter. "Die Leidtragenden sind die Bewirtschafter der Flächen." Die Möglichkeiten auf den betroffenen Feldern seien mittlerweile stark eingeschränkt. Einige Kulturen sollten nicht mehr angebaut werden, weil sie die Chemikalie stärker aufnehmen als andere.

Distanziert habe sich der BLHV von einem anonymen Brief, der im zweiten Halbjahr 2016 im Namen der Landwirte in der Region an Mandatsträger verschickt worden sei, so der Kreisvorsitzende. Er habe beleidigende Äußerungen gegen die Leiterin des Landwirtschaftsamtes des Landkreises Rastatt enthalten. "Dies tragen wir nicht mit", machte Huschle deutlich.

Verwirrung über Grünland-Neudefinition

Von bescheidenen bis hin zu historisch schlechten Ernten im vergangenen Jahr sprach der Vorsitzende. Dass die Preise für die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse dazu noch schlecht gewesen seien, mache den Betrieben schwer zu schaffen. Der Verband habe deshalb darauf gedrängt, dass Betriebsprämien früher ausbezahlt werden als sonst. Das sei aber nicht in allen Fällen gelungen.

Für Verwirrung sorgt derzeit eine neue Definition für Grünland aus dem Landwirtschaftsministerium. Um eine Obstanlage handle es sich nur noch, wenn mindestens 330 Bäume auf einem Hektar stehen, erklärte Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamts beim Landratsamt Rastatt. Stehen weniger Bäume darauf, handle es sich um Grünland. Dadurch habe man auf einmal viel mehr Grünland, darunter auch Zwetschgenwiesen und Flächen voller Brennkirschen. "Warum, das ist für uns noch nicht ganz nachvollziehbar", so Stief. Weil Grünland nur mit Genehmigung oder gar nicht umgebrochen werden darf, wollen die Landwirte dies nicht hinnehmen, machte Bezirksgeschäftsführer Stefan Schrempp deutlich: "Wir werden ans Ministerium schreiben." Es dürfe nicht sein, dass alle darunter leiden, nur weil ein Bürokrat eine Idee gehabt habe, sagte ein Mitglied. Die Regelung müsse ausgesetzt und ihre Auswirkungen zunächst ausdiskutiert werden.

Das neue Beitragssystem des BLHV soll transparenter und gerechter sein als das bisherige, erklärte Schrempp. Pro aktivem Betrieb koste die Mitgliedschaft im Berufsverband jetzt einen Grundbetrag von 65 Euro pro Jahr. Dazu kommen Aufschläge pro Hektar Fläche und pro Stück Vieh - beispielsweise vier Euro für Acker, 15 Euro für Sonderkulturen, zehn Cent pro Schwein und zwei Euro pro Pferd.

Auf den Stellenwert der Sozialwahlen am 31. Mai wies Vorsitzender Thomas Huschle hin. Es werde nicht leicht, einen oder mehrere Vertreter des BLHV in die künftig verkleinerte Vertreterversammlung der bundesweit tätigen Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zu bekommen. Deshalb sei es wichtig, dass die Mitgliedsbetriebe ihr Wahlrecht ausüben.