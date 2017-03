Zwangsversteigerung nur "Trostpflästerle"

Schneider war mit der Vollmacht im Februar von Josef Gramlich, dem Geschäftsführer und Testamentsvollstrecker der Kurhaus Sand gGmbH, ausgestattet worden. Gramlich ist seinerseits wiederum im Besitz einer Vollmacht der beiden Eigentümer der Hundseck-Ruine. Diese ist unbeschränkt, unbefristet und beinhaltet unter anderem die Veräußerung des ehemaligen Kurhauses, die Festlegung des Verkaufspreises und die Entgegennahme von Zahlungen.

Schneider, einst Steuerberater mit eigener Kanzlei in Baden-Baden, versteht sich, wie er im BT-Gespräch betonte, als Mediator: "Es geht zunächst einmal darum, die Spannung zu entkrampfen." Er ist der Überzeugung: "Mit einer Zwangsversteigerung kommt man nicht weiter", weil dann eine Vollstreckungsgegenklage sowie Schadensersatzansprüche drohen würden. Schneider befürchtet in diesem Fall: "Das wird eine unendliche Geschichte und bringt die Gemeinde Ottersweier nicht weiter. Das sind allenfalls Trostpflästerle." Die "eigentliche Lösung" sieht er in einer Kooperation. Sein Eindruck: "Herr Gramlich ist gesprächsbereit."

Am Masterplan, der einen Komplettabbruch für alternativlos hält, stört ihn die stringente Trennung zwischen Kommunen, Behörden und möglichen privaten Investoren. Er empfiehlt stattdessen einen "Mittelweg" zur Lösung des Problems und Neustrukturierung der Hundseck: beispielsweise über eine kommunale Stiftung oder eine Genossenschaft mit Bürgerbeteiligung. Geld sei genug im Umlauf. Die Anleger hätten eine "mündelsichere Kapitalanlage" und sähen, "was mit ihrem Geld geschieht". Schneider meint: "Es muss nicht immer ein externer Großinvestor sein."

Nichts hält er von einem Abbruch und der Hinterlassenschaft einer "grünen Fläche". Auf jeden Fall müssten aus baurechtlichen Gründen Teile der Grundmauern stehenbleiben. Vorstellen kann er sich danach den Bau eines Familienhotels zu preisgünstigen Übernachtungskonditionen: "Es muss ja nicht immer alles gehoben sein".

In der Vergangenheit kamen als Nutzungsvariante auch die Errichtung einer Rangerstation des Nationalparks mit Marktscheune und Skimuseum ins Spiel. Für Letzteres macht sich vor allem der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße stark. Von einem im Masterplan angedachten Wohnmobilstellplatz hält Bürgermeister Pfetzer wiederum nichts: "Hierfür fehlt die Infrastruktur". Sie bringe auch touristisch keinen Mehrwert.

Die Zwangsversteigerung ist auf Freitag, 28. April, 9 Uhr, im Amtsgericht Baden-Baden anberaumt. Der Verkehrswert des ehemaligen Kurhauses auf Gemarkung Ottersweier liegt bei einem Euro. Versteigert werden zwei Lose zu jeweils 50 Cent. Die restlichen Abbruch- und Entsorgungskosten werden nach einer Expertise durch das Landsratsamt auf 300 000 Euro geschätzt.

Ebenfalls zur Versteigerung kommt ein jenseits der Straße liegendes 2750 Quadratmeter großes Grundstück auf Gemarkung Bühlertal. Dort befanden sich früher das Freibad und der Tennisplatz des Kurhauses. Es liegt im Landschaftsschutzgebiet und hat einen Verkehrswert von 4 100 Euro.

Die Forderungen der Gläubiger (unter anderem Stadt Bühl, Landratsamt Rastatt und Gemeinde Ottersweier) belaufen sich auf über 100 000 Euro.