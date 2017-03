Vorreiterrolle in Sachen Berufsorientierung Bühl (efi) - Schätzungsweise 1000 Besucher, vorwiegend Schüler und Eltern, nutzten gestern die Gelegenheit, sich in der Carl-Netter-Realschule über Berufe oder weiterführende Schulen schlau zu machen. Zur Jubiläums-Ausbildungsmesse - es war die zehnte seit 1999 - begrüßte Rektor Steffen Faller 45 Firmen, Behörden und Institutionen sowie zehn Schulen. Wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst hob auch der Hausherr die Vorreiterrolle der Bühler Realschule in Sachen Berufsorientierung hervor. Faller bedankte sich bei den Organisatorinnen Elena Fritz und Petra Santl und der Arbeitsgemeinschaft der Neuntklässler, die an der Vorbereitung des Infotags maßgeblich beteiligt war. Kurz lenkte er den Blick auf den 50. Geburtstag der Schule im kommenden Jahr. Jokerst sprach von einer "guten Tradition" der Veranstaltung, weil sie die Zukunftschancen der jungen Menschen im Blick habe. In Zeiten, in denen verzweifelt Auszubildende gesucht würden, käme den Schulen eine Schlüsselrolle zu, betonte er. Die Carl-Netter-Realschule habe das Thema Berufsinformation schon 1998 als Schulprofil in den Vordergrund gestellt und nachhaltig ausgebaut. Der Beigeordnete wertete das als "Meilenstein" und "Markenzeichen" der Schule. Nicht unerwähnt ließ er den Campus-Wettbewerb und die Absicht der Stadt, im Bereich Realschule, Bürgerhaus und Mediathek ein Schul- und Bildungsviertel inklusive Mensa zu realisieren. Landrat Jürgen Bäuerle, der zur "Geburtstagsmesse" gratulierte, skizzierte die Veränderungen in den vergangenen 18 Jahren. Konnten die Ausbildungsbetriebe damals noch aus dem Vollen schöpfen, nutzten sie heute die Berufsinformationstage für ihre Akquise. Gute Azubis und Fachkräfte zu finden, bedeute heute oftmals ein Problem. "Kein Anschluss ohne Abschluss", appellierte er an die jungen Leute. Die alle zwei Jahre stattfindende Ausbildungsmesse der Realschule charakterisierte er als "Win-win-Veranstaltung". Schüler aus dem gesamten Landkreis nutzten gestern den Berufsinfotag in Bühl. Allein aus Iffezheim reisten vier achte Klassen an. Neben den noch Unentschlossenen, die sich mit Informationen aus erster Hand und Bewerbungstipps versorgten, waren auch Jugendliche dabei, die ihren "Traumjob" bereits gefunden haben. Wie ein Achtklässler aus Iffezheim, der sich fest vorgenommen hat, Landschaftsgärtner zu werden. Auch unter den Neuntklässlern von Petra Santl sind einige, die eine genaue Vorstellung haben und etwa eine Laufbahn bei der Polizei oder eine Ausbildung als Heilerziehungspädagoge anstreben. Rund zwei Drittel der Realschulabsolventen wechseln zunächst auf weiterführende Schulen. Vor allem technische Berufe stehen hoch im Kurs, für die sich nach Santls Erfahrung auch immer mehr Mädchen entscheiden. Dass an den Messeständen auch einige ehemalige Carl-Netter-Schüler ihre Erfahrungen als Auszubildende an die Jüngeren weitergeben, freut die Pädagogin ganz besonders.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Ausbildungsmesse an Bühler Schule Bühl (red) - Die Ausbildungsmesse der Carl-Netter-Realschule feiert ihren ersten runden Geburtstag. Am Donnerstag, 9. März, haben Jugendliche zum zehnten Mal die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen (Archivfoto: Hammes). » Weitersagen (red) - Die Ausbildungsmesse der Carl-Netter-Realschule feiert ihren ersten runden Geburtstag. Am Donnerstag, 9. März, haben Jugendliche zum zehnten Mal die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen (Archivfoto: Hammes). » - Mehr