Kleine Willkommens-Serenade für Mozarts Sohn

(ub) - Dass das Streichquartett die Königsklasse der Kammermusik darstellt - davon war das Publikum im gut besuchten Bürgerhaus Neuer Markt vollends überzeugt. Oder soll eher von "Königinnenklasse" die Rede sein, denn das kanadische Cecilia String Quartet aus Toronto bot drei Quartette mit vier Damen.

Reine Frauen-Quartett-Formationen sieht man selten auf den Bühnen: "Es gibt einfach wunderbare Quartettspielerinnen in Kanada", scherzt Geigerin Sarah Nematallah, und sie scheint recht zu haben. Als das nach der Heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Musik, benannte Ensemble den ersten Platz im renommierten Wettbewerb von Banff einheimste, nahmen die jungen Musikerinnen mit Schwung Anlauf auf die internationalen Bühnen.

Das Konzert war ein Musterbeispiel dafür, wie sich Ausdruckswillen und musikalische Gestaltung von Stück zu Stück steigern lassen. Zu Beginn, bei Mozarts d-Moll-Quartett KV 421, tasten sich die Künstlerinnen noch etwas verhalten in den Kopfsatz mit dessen Widerspiel von Fall, Stagnation, Aufschwung und wiederholtem Hinabsinken der melodischen Linien. Spätestens aber im Andante, bei dem sie sehr sorgfältig die Piano-Stellen auskosten und damit eine passgenaue dynamische Differenzierung ermöglichen, wird die internationale Klasse des Cecilia String Quartet deutlich.

Ganz frech könnte man dieses Werk als "Geburtswehen-Quartett" bezeichnen, denn Mozart schrieb es gerade zu dem Zeitpunkt, als seine Constanze den ersten gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. Nach ihrer Auskunft brachte ihr Gatte das Menuett punktgenau bei ihrer Entbindung zu Papier. Wohlgemerkt im selben Raum, und so verwundert es auch nicht, dass in den vehementen Ausrufen der ersten Geige Constanzes Schmerzensschreie zum Ausdruck kommen. Umso friedfertiger und lieblicher klingt da das Trio, eine kleine Willkommens-Serenade für den neuen Erdenbürger, die Catherine Cosbey über Pizzicato-Begleitung ihrer Kolleginnen so selig intoniert. Im finalen Allegretto können die vier Musikerinnen ihre gestalterischen Möglichkeiten präsentieren. In der zweiten Variation etwa bewirken die komplizierten rhythmischen Figuren in den Violinen und der Viola eine ungeheure Spannung. Mozart liebte vor allem die Bratsche, und Caitlin Boyle kommt in der nächsten Variation quasi eine Solistenrolle zu.

Eine sehr delikate, eine sehr zupackende Präsentation bietet das Cecilia String Quartet in den beiden Ecksätzen von Beethovens Opus 18 Nr. 3. Hier kündigt sich schon bei dem Quartett-Frischling Beethoven an, dass er gerne die Interpreten an die Grenzen des Machbaren treibt. Für die jungen Kanadierinnen stellt dies nur eine Herausforderung, kein Problem dar. Bei all dem großen Klangvolumen, welches sie entwickeln, hindert es nie die Durchsichtigkeit der Partitur. Intonationsperfekt, mit Mut zu Akzenten, aber doch in homogener Schönheit spielen die Musikerinnen gerade für die erste Geige so schwierige Stück mit Eleganz.

Im Pausengespräch erzählen die gut gelaunten Frauen, dass ihr Auftritt in Bühl den Auftakt einer kleinen Europa-Tournee bildet. Und dass sie ganz angetan sind vom Bühler Publikum und der exzellenten Akustik des Bürgerhauses. Diese Laune scheint sich auch auf die Interpretation des Mendelssohn-Quartetts op. 44 Nr. 1 zu übertragen. Denn packender, aufregender und wahrhaftiger kann man dieses Werk wohl kaum spielen. Bei den Cecilias treten die harmonischen Finessen und die motivischen Strukturen deutlich zutage.

Sie tauchen in die Tiefenschichten dieser Musik vor, es ist beeindruckend, wie nicht zuletzt auch die Cellistin Rachel Desoer ganz selbstverständlich die technischen Anforderungen mit Sicherheit und Präzision meistert. Zum Schluss schnellen die Bögen hoch und als zärtlich-intimes Dankeschön an das begeisterte Publikum servieren sie als Dessert noch die lyrische Zypresse Nr. 9 von Antonín Dvorák.