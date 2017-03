Gemeinderat zurrt Termin fest

Bühl

Verkehrsader abgeklemmt Bühl (sie) - Es ist eine langwierige Operation an der Hauptschlagader, die das industrielle Herz der Stadt versorgt: Am Montag haben die Arbeiten an der B 3 zwischen dem Schlachthof und der LuK-Kreuzung begonnen, die erst Mitte August abgeschlossen werden (Foto: sie).

Lichtenau

Vorpremiere im Hoftheater Lichtenau (mmü) - "Ü50 - Silberrücken im Nebel" heißt das neue Programm von Uli Boettcher, das er in einer Vorpremiere an zwei Abenden im Scherzheimer Hoftheater vorstellte, bevor es dann am 9. März auf Boettchers eigener Bühne in Baienfurt offizielle Premiere feiert (Foto: Müller).

Lichtenau

Motorradfahrer schwerst verletzt Lichtenau (red) - Bei einem Unfall in Lichtenau ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag schwerst verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Zweiradfahrer beim Abbiegen erfasst. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen (Symbolfoto: dpa).