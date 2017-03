Fisch und Gemüse statt Pommes und Wurstsalat

"Fasten bedeutet mehr als eine Frühjahrskur, um ein paar Pfunde zu verlieren", meint der Bühler Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler. Für den Seelsorger von St. Peter und Paul und Diözesanpräses heißt das, bewusst zu leben, innezuhalten und auf Dinge zu verzichten, von denen man sich vielleicht sogar abhängig gemacht hat. Geißler selbst, der als aktiver Fasnachter Kampagne für Kampagne in die Bütt steigt, verabschiedet sich in dieser Zeit von Süßigkeiten und Alkohol. Außerdem nimmt er sich vor, in der Woche mit einer bestimmten Summe Geld auszukommen. Eine Ausnahme gönnt er sich allerdings: Da sein Geburtstag in die Fastenzeit fällt, "erlaube ich es mir, mich zwei Tage auszuklinken". Von einer "Fastengesinnung" hält er wenig. Es gehe nicht darum, sich hervorzutun und Rekorde aufzustellen, vielmehr sei die Entscheidung, auf liebgewonnene Gewohnheiten zu verzichten, eine sehr persönliche Angelegenheit. Umso größer sei die Freude, das Osterfest erleben zu können.

Sein evangelischer Kollege Götz Häuser sieht in der Fastenzeit auch eine Chance, "sich bewusst auf Bedeutsames zu konzentrieren, zu sortieren und Prioritäten zu setzen". Gelegenheit bieten aktuell die Glaubenskurse der Johannesgemeinde, in denen sich Interessierte über wesentliche Fragen des Lebens austauschen, etwa über ihre Beziehungen zu Gott und anderen Menschen. "Nicht nur weglassen, sondern etwas Positives entgegensetzen" steht für den Geistlichen im Vordergrund. Bereits eingeführt in der Kirchengemeinde ist das "Gremien-Fasten" in der Karwoche und Adventszeit. Dennoch, Verzicht zu üben bleibe ein dauernder Versuch, unterstreicht Häuser.

Dass es nicht immer gelingt, sich in bestimmten beruflichen Positionen an Fastenempfehlungen zu halten, weiß auch der Bühler Rathauschef. OB Hubert Schnurr beabsichtigt, "eher weniger zu mir zu nehmen" - an Mengen wie Kalorien. Das schließt auch das Feierabendbier ein, sagt das Stadtoberhaupt. Ganz konform geht es an Aschermittwoch und Karfreitag zu. Dann heißt es: "Es kommt kein Fleisch auf den Teller."

Rücksicht auf seine vielfältigen Verpflichtungen muss auch Landrat Jürgen Bäuerle nehmen. Er versucht, weniger kalorienreich zu essen. Außerdem auf der Agenda: "Noch mehr Sport treiben" - sofern es sein Terminkalender erlaubt.

Kein Freund des kurzfristigen Fastens ist der Leiter des Bühler Polizeireviers, Walter Kautz. Er legt das ganze Jahr über großen Wert auf gesunde Ernährung, gepaart mit Bewegung. Ausgleich findet der begeisterte Rennrad- und Mountainbikefahrer in Sport und Familie.

Darauf setzt auch Thorsten Fütterer, Zunftmeister der Bühler Narrhalla. Bewusstere Ernährung, deutlich weniger Alkohol sowie mehr Sport und Bewegung stehen auf dem Plan, das heißt Joggen, Krafttraining für den Rücken und ein paar Tage Skifahren. Der gesundheitliche Aspekt steht dabei im Vordergrund.

Gastronom Jürgen Kohler ("Engel" Vimbuch) verzichtet für eine Weile auf Süßes und Alkohol und hält sich bei den Kalorien zurück, "um dem Körper eine Ruhepause zu geben". Geschäftlich mache sich die Fastenzeit nicht bemerkbar, allerdings bevorzugten die Gäste jetzt eine leichtere Küche, mehr Gemüse, Salat und Fisch, sind seine Erfahrungen. Seine Empfehlung vor allem an die jüngere Generation: Das Handy öfter weglegen und eine Woche das Internet meiden.