Ein würdiger Botschafter Bühls Bühl (gero) - Im Goldenen Buch der Großen Kreisstadt Bühl steht seit gestern Nachmittag ein weiterer Name: Es ist kein Ausnahmesportler oder politischer Großkopfeter, sondern ein bodenständiger, engagierter Kommunalpolitiker und Bühl-Liebhaber: Dr. Jan Ernest Rassek. Oberbürgermeister Hubert Schnurr verlieh ihm das Ehrenbürgerrecht, die höchste Auszeichnung, die eine Kommune zu vergeben hat. Der OB stieg bei seiner Laudatio mit einem Spruch des britischen Historikers Thomas Carlyle ein: "Alle Bedeutung des Lebens liegt im Handeln der Gemeinschaft." Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft drücke die Stadt ihre Wertschätzung für Rasseks bürgerschaftliches Engagement aus - als FDP-Stadtrat von 1984 (ab 1989 als Fraktionssprecher) bis zum Sommer vergangenen Jahres, also 32 Jahre lang. Ab 2004 habe er außerdem ein Mandat im Kreistag gehabt. Mit "viel Elan und Sachkenntnis" habe er für seine Ziele gefochten und dabei Weitblick und Sinn für das Machbare bewiesen. Schnurr wörtlich: "Mit Ihren Vorträgen und Anträgen haben Sie viel bewirkt, und von Ihrer juristischen Kompetenz haben wir im Gemeinderat alle sehr profitiert." Sein Debattenstil sei dabei stets von Fairness geprägt gewesen. Richtschnur seines Handelns sei die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger Bühls gewesen. Der Laudator bescheinigte dem neuen Ehrenbürger "soziale Kompetenz, eine beeindruckende Rhetorik in gleich mehreren Sprachen und Geradlinigkeit". Schnurr erinnerte auch an Rasseks Leidenschaft für die Städtepartnerschaften. In dauerhafter Erinnerung werde auch seine in hebräischer Sprache gehaltene Rede anlässlich eines Festakts 2009 in Israel bleiben. Damals habe er auch Kontakt mit Dr. Ehud Loeb alias Herbert Odenheimer aufgenommen, der nach seiner Deportation 1940 aus Bühl jeglichen Kontakt zu seiner Geburtsstadt abgelehnt hatte, dank Rasseks Vermittlung aber zweimal wieder Bühl besuchte und nach dem heute eine Straße benannt ist. "Dies war ein sehr bewegender und historischer Augenblick für uns alle", bedankte sich der OB, der abschließend feststellte: "Lieber Herr Rassek, Sie waren stets ein würdiger und hervorragender Botschafter für unser Bühl!" Die Glückwünsche des FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer, des FDP-Stadtverbands und des Kreisverbands überbrachte sein Nachfolger in der Gemeinderatsfraktion, Lutz Jäckel. Er freute sich, dass Rassek die Tradition liberaler Ehrenbürger wie Hans Trautmann und Anneliese Knoop-Graf fortsetze. Sein Wesen sei geprägt von einem "gesunden Menschenverstand" und der Suche nach "pragmatischen Lösungen". Er sei gesucht, gebraucht und gefunden worden als Mentor, Freund, Ideengeber, Mäzen oder einfach nur als Zuhörer. Jäckel wörtlich: "Du hast Geschichte geschrieben und wirst Spuren hinterlassen." Für die Gemeinderatsfraktionen bedankten sich Margret Burget-Behm (CDU), Oswald Grißtede (SPD), Walter Seifermann (GAL) und Jörg Woytal (FW) bei Jan Rassek für seine Verdienste um Bühl und den fairen Umgang. Der neue Ehrenbürger gab artig die Komplimente zurück und meinte: "Das muss sich jetzt alles einmal setzen, ich muss das erst noch realisieren. Für eine würdevolle musikalische Ausgestaltung sorgten die 16-jährige Anna Groll (Sopran) und Roman Kühn (Flügel) von der Musikschule.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Friedmann-Stiftung fördert 28 Projekte Ottersweier (jo) - Die Nullzinspolitik macht vielen Stiftungen zu schaffen. Gleichwohl schüttete die Bernhard-Friedmann-Stiftung des früheren EU-Rechnungshofpräsidenten 2016 wieder 20 000 Euro für 28 Projekte im sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereich aus (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Die Nullzinspolitik macht vielen Stiftungen zu schaffen. Gleichwohl schüttete die Bernhard-Friedmann-Stiftung des früheren EU-Rechnungshofpräsidenten 2016 wieder 20 000 Euro für 28 Projekte im sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereich aus (Foto: jo). » - Mehr