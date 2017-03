Atemberaubende Illusionen

Bühl (urs) - Das Licht ist erloschen, nur ein Lichtspot in der Mitte der Bühne spendet Helligkeit - ebenso einige große Kerzen am Bühnenrand. Laute Musik ertönt. Ein proppenvolles Bürgerhaus folgte gespannt der Eröffnungsnummer der Zaubergala "Magic Bühl 2017". Stephan von Köller, deutscher Meister der Zauberkunst, ließ nicht nur eine Dame inklusive Tisch frei schweben, sondern verpackte auch seine Assistentin in eine kleine Kiste, die er anschließend mit Säbeln durchbohrte. Doch damit nicht genug: An diesem Abend wurden noch viele andere atemberaubende Illusionen, Entertainer und Artisten präsentiert. Nicht nur den zahlreichen kleinen Besuchern blieb bei einigen Tricks vor Staunen der Mund offen stehen. Da wurden Tauben und Hasen aus dem Hut gezaubert, eine Artistin schwebte mit der Geschmeidigkeit einer Katze an 100 dünnen Fäden an der Bühnendecke, und eine riesige Bauchredner-Puppe sorgte für Lachsalven ohne Ende. Zu Beginn hatte Initiator Rüdiger Schmitt vom Schütte-Keller die Gäste zu einer zauberhaften, magischen kleinen Weltreise eingeladen. Die schon zur Tradition gewordene Zaubergala im Bürgerhaus dauerte dreieinhalb Stunden. Eine Zeitinvestition, die sich auszahlen sollte. Nicht nur wegen der wirklich charmanten und kurzweiligen Moderation des Pfälzer Zauberers Boretti, der mit seinen kleinen, feinen und undurchschaubaren Tricks die Programmpunkte ankündigte. Den Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt der Artistin Antje Pode (Antipo) am Vertikalseil. Pode verfügt über eine hochkarätige Ausbildung an der Staatlichen Fachschule für Artistik in Berlin. Auch ihre Kofferakrobatik-Nummer war einfach atemberaubend - fast schon magisch schwebten Koffer und Taschen zum Takt der Musik über die Füße der Artistin. Für Lacher sorgte der TV-Bauchredner Fred van Halen mit seiner frechen Emu-Puppe Aky, bei dem kaum ein Auge trocken blieb. Aky erwies sich als Vogel mit einem überaus selbstbewussten Auftreten, der nicht nur redete, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern mit seinen derben Späßen Unsinn trieb und mit den weiblichen Gästen ohne Unterlass flirtete. Eine Tier-Illusions-Show mit lebenden Tieren präsentierten die internationalen Preisträger und Grand-Prix-Sieger der Zauberkunst "Mister Black & Ursula", für die es begeisterten Beifall gab. Auch die magischen Aktionen des preisgekrönten Manipulators Wladimir aus Slowenien wurden stürmisch gefeiert. Wie ein kleiner durchtriebener Ganove mit Mafiosohut präsentierte er sich auf der Bühne und seine schlanken, flinken Hände zauberten Kugeln und Karten aus der Luft mit einer Fingerfertigkeit, von der man nur träumen kann - einfach grandios! Eine spektakuläre Illusion des Köller-Magic-Teams beendete einen Abend voller imaginärer Wunder, frecher Comedy und ausgefeilter Zauberkunst. Im Vorfeld hatten die lustigen Zauberanimateure Magic Sven und Magic Christo das Publikum im Foyer schon mit kleinen Tricks unterhalten. Da konnten Papa, Mama und die Kinder noch so sehr die Augen aufreißen und ein Blinzeln unterdrücken. Zu erkennen war nichts. Einfach gar nichts!

