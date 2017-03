Mitmach-Experimente und römische Spiele

Bühl (trb) - Mit der Sternwarte in die Weiten des Universums oder per Mikroskop in die kleinsten Organismen der Welt eintauchen - das Windeck-Gymnasium zeigte am Tag der offenen Tür in facettenreicher Bandbreite, was das Leitbild "Erforschen, lernen und verantwortungsvoll handeln" in der Praxis bedeutet. "Wir bieten an unserer Schule viele Möglichkeiten und vielfältige Angebote, um den Anforderungen an ein zeitgemäßes Lernen gerecht zu werden", lauteten die begrüßenden Worte von Schulleiter Bruno Bangert. Hierzu zählte er die naturwissenschaftlichen und sprachlichen Profile, besonders aber auch die großzügigen und fortschrittlichen Räume, die einen "topmodernen" Unterricht ermöglichten. Als offene Ganztagesschule präsentierte sich das allgemeinbildende Gymnasium potenziellen neuen Schülern und deren Eltern. Bangert betonte besonders die Flexibilität der Nachmittagsbetreuung und die Möglichkeit eines warmen Mittagessens in der schuleigenen Mensa. Darüber hinaus habe sich auch das Angebot "Schüler unterstützen Schüler" bewährt, bei welchem ausgewählte Oberstufenschüler jüngeren in den Nachmittagsstunden unterstützend zur Seite stehen. Mit einem speziellen pädagogischen Unterstufenkonzept zielt die Schulleitung darauf ab, "aus Kindern unterschiedlicher Grundschulen eine Klasse zu formen und diese an den Alltag einer großen Schule heranzuführen." Dieses Konzept beinhalte neben Klassenlehrerteams, Methodentraining und Patenschaften mit den Mittelstufenschülern auch den neu im Bildungsplan verankerten "Basiskurs Medienbildung." Das entsprechend gestaltete Klassenzimmer bot die Möglichkeit, sich genauer über die Inhalte des Faches zu informieren. Auch die anderen Fachschaften lockten mit interaktiven Angeboten und persönlicher Information. Auf der "Straße der Sprachen" präsentierten sich Englisch, Französisch und Spanisch mit den Schüleraustauschen nach Melrose, Minnesota, sowie in die Bühler Partnerstädte Villefranche und Vilafranca. Im Lateinraum warteten römische Spiele und eine Fotoaktion auf die Besucher. Im Sportraum durften die Kinder einen Parcours mit Geschicklichkeitsaufgaben, Seilspringen oder Jonglieren bewältigen. Mit weiteren Highlights wartete die Fachschaft Biologie auf, bei der Oberstufenschüler eine Herzpräparation vollzogen. Die Chemie zeigte eine Zaubershow und zahlreiche Mitmachexperimente, in der Physik durften Optik und Elektrostatik eigenhändig untersucht werden. Auch die außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften präsentierten ihre Aktivitäten, so etwa die Streitschlichter, Schulsanitäter und die Medien-AG. Das Schulleben nachhaltig zu verändern, ist auch das Ziel der SMV (Schülermitverantwortung). Auf der jährlichen SMV-Hütte wurden Aktionen wie die beliebte Halloweenparty, das Sportturnier "Windeck Winter Games", Lesenächte sowie Kinoabende geplant und in die Realität umgesetzt. Schulleiter Bangert zeigte sich am Mittag zufrieden: "Die Kollegen haben wirklich ein buntes und vielfältiges Bild unseres Gymnasiums gezeichnet." Letztendlich solle aber "die Gesamtpersönlichkeit des Kindes den Ausschlag bei der Wahl der weiterführenden Schule geben."

