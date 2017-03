Ehrenbürgerwürde mit 100 Kuchen-Portionen versüßt

Die CDU-Fraktionssprecherin Margret Burget-Behm attestierte in ihrer Glückwunschadresse, dass Rassek "viel Fleiß und Zeit" in seine Stadtratstätigkeit investiert habe und lobte seine "liberale Grundhaltung". Sie hatte überschlägig ausgerechnet, dass er in den 32 Jahren am Bühler Ratstisch über 20 000 Seiten Haushaltspläne gelesen habe. Symbolträchtig überreichte sie Vergissmeinnicht-Pflänzchen in den Farben Blau und Gelb.

Oswald Grißtede (SPD) bezeichnete es als eine weitere Leistung Rasseks, dass der Bühler Gemeinderat nicht unbedingt ein harmoniesüchtiges, so doch ein Streit vermeidendes Gremium sei. Walter Seifermann (GAL) nannte den Geehrten einen "Vorzeigeliberalen". Er sei stolz, "Jan Ernest Dampf in allen Gassen" als Freund zu wissen. Jörg Woytal (FW) würdigte Rasseks Einsatz vor allem für die sozial schwächeren Mitbürger. Er sei ein "kompetenter Ansprechpartner" für alle Bühler gewesen.

Der solchermaßen Belobigte erinnerte an die schlesischen und preußischen Wurzeln seiner Eltern. Er selbst, am 29. Dezember 1945 in Ravensburg geboren, wuchs zusammen mit zwei Brüdern in Baden-Baden auf. Nach Abitur und Jurastudium in Mannheim und Heidelberg trat er 1975 in die Bühler Kanzlei Geisenhainer ein und machte sich 1983 schließlich selbstständig. Außerdem hat er eine Zulassung am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dem Gemeinderat sei es immer gut bekommen, juristischen Sachverstand in seinen Reihen zu wissen, betonte Rassek und führte als Beleg Paul Junkert, Bernd Reichert und Willi Hörth an. Die Königsdisziplin sei für ihn stets gewesen: "Lesen, lesen, lesen, verstehen und zum Wohle der Bürger verwerten."

Was ein Gemeinderatsmandat so interessant mache, sei die Vielfalt an Themen. Sie reichte in seiner Zeit von der Deckeber-Haltung im Kappler Farrenstall über die Konversion Söllingen, die Bühler Stadtsanierung bis zur Obdachlosenunterbringung. Rassek hatte in seinen 32 Jahren 27 Haushaltsreden gehalten. Und er habe sein politisches Engagement immer an dem John F. Kennedy zugesprochenen Zitat ausgerichtet: "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern Du für Dein Land!"