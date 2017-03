"Toleranz und Offenheit unverzichtbar"

Aus seiner großen Verwandtschaft hatte sich zudem der Projektchor Veith gebildet, der Lebensfreude vermittelnde Kirchenlieder in deutscher und mexikanischer Sprache vortrug. Vom Gemeindeteam gratulierte zur Eröffnung der Messe Alexia Dürr mit Pralinen, von denen ein kleiner Obolus an die Lebenshilfe fließt.

"Das größte Werk ist es, anderen Menschen Gutes zu tun", so formulierte es einst der griechische Dichter Sophokulus. Dieses Zitat widmete Alexia Dürr Pater Gotthard, der sein Leben lang nichts anderes getan hatte. Selbstverständlich war, dass die Kollekte für die Mexiko-Arbeit war. Die Lesung am zweiten Fastensonntags stand unter dem Thema "Verklärung" und erzählte von Petrus, dem Elija und Moses erschienen. Er wollte ihnen Hütten bauen, um sie festzuhalten. Doch Gott zeigte sich in den Wolken, und die Erscheinung löste sich auf. Der Veith-Chor sang ergreifend "Sag mir, wo die Blumen sind".

Eine fesselnde Predigt folgte von Pater Gotthard, der auf sein Lebenswerk zurückblickte und die Mission in Mexiko als seine Erfüllung sah. Am Beispiel eines Samenpäckchens mit Gemüse aus der Heimat, die im Klima von Mexiko nicht so recht gedeihen wollten, verdeutlichte er die Schwierigkeit der "Verpflanzung" von Menschen auf einen anderen Kontinent. Einfühlsamkeit, Toleranz und Offenheit seien unverzichtbar. Neue Kulturen akzeptieren, das Andersdenken respektieren und sich Einlassen auf Neues, daran wachsen und seinen Horizont erweitern, das habe er in Mexiko gelernt und zahlreiche Freundschaften und tiefes Vertrauen geerntet. Nach der Mission in Mexiko zurück in der Heimat, habe er den gesellschaftlichen Umbruch in Europa noch deutlicher wahrgenommen. Er mahnte in Zeiten der Flüchtlingsströme zu mehr Verantwortung. Mehr Geld mache keine besseren Menschen. In solchen Zeiten gelte es, sich auf Gemeinsames zu besinnen und auf konfessionsverbindende Ereignisse zu setzen, bereit zu sein, den Weg ins Ungewisse zu wagen, Schuld zu verzeihen und bei Hass zu versuchen, Brücken zu bauen. Der Chor antwortete mit dem Song "Herr Du bist mein Leben".

Symbolisch deckte Pater Gotthard den Altar mit Früchten der Heimat und Mexikos und vollzog die Gabenbereitung. "Santo de Senior" und "Laudate si" sang der Chor.

Beim Gottesdienst und bei der Gabenbereitung assistierten Pater Herrmann-Josef (Kloster Bensheim), Bruder Konrad (Kloster Münster), Pater Viktrizius Veith (Zell am Harmerbach), Pfarrer Prof. Dr. phil. Jan Bernd Elpert (Kloster Münster) und Pfarrer Wilfried Serr sowie Pater Pirmin Zimmermann (Kloster Münster und Mitbruder in Mexiko) bei der Gabenbereitung.

Mit Dankesworten schloss Pater Gotthard die Messe der Freude. Die Gottesdienstbesuche sangen "Großer Gott wir loben Dich" zum Auszug ihres besonderen Seelsorgers. Im Pfarrheim fand eine Begegnung mit Pro Secco aus dem Veith'schen Weingut statt, von dem auch der Messwein stammte. Diakon Manfred Sester, der in Ottersweier zum Perusonntag die Messe zelebriert hatte, und Rosi Jerger vom Gemeindeteam Neusatz sprachen Grußworte. Viele Präsente füllten die Spendenkasse für die Hilfe in Mexiko und den Kirchenbau in Puebla.