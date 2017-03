Kleinod erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Rheinmünster - Der Kontrast könnte kaum größer sein. Von außen präsentiert sich das ehemalige "Café am Münster" als historisches Kleinod mit knorriger Fachwerkfassade, bei der kein Balken parallel zum anderen verläuft. Im Inneren hat die umfassende Sanierung die mehr als 300 Jahre, die das Gebäude auf dem Buckel hat, weitgehend kaschiert. Es dominieren gedeckte Farben und eine moderne Einrichtung. Nachdem das Haus jahrelang leerstand, kehrt jetzt das Leben zurück. Unter dem Namen "M1" feiert der Betrieb als Hotel-Restaurant am kommenden Samstag, 18. März, Wiedereröffnung.

Am Ende ging alles ganz schnell. Vor drei Monaten knüpfte der neue Pächter Roland Iwangoff erste Kontakt mit Eigentümer Helmut Hintz. "Wir liegen auf einer Wellenlänge", erzählt der künftige Betreiber von zügigen und erfolgreichen Verhandlungen. Beide Männer einte das Ziel, das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Dornröschenschlaf wachzuküssen.

Dass das Haus überhaupt eine Zukunft hat, ist alles andere als selbstverständlich. Vor fünf Jahren drohte ihm die Abrissbirne. Die Immobilie befand sich damals noch im Besitz der Gemeinde, die sich aber außerstande sah, mehrere hunderttausend Euro für die dringend notwendige Sanierung aufzubringen. Der einheimische Unternehmer Hintz wollte nicht akzeptieren, dass das ortsbildprägende Gebäude verschwindet. Er legte ein Konzept für eine umfassende Modernisierung vor. Daraufhin gab der Gemeinderat grünes Licht, ihm das Haus für den reinen Bodenwert zu überlassen. Bis zum Start der Sanierungsarbeiten gingen allerdings noch mehr als zwei Jahre ins Land. Zwischenzeitlich schloss Ende 2013 der Café-Betrieb unter dem damaligen Pächter. Erst im September 2014 rückten schließlich die Bauarbeiter an.

Iwangoff ist es nun vorbehalten, ein neues Kapitel in der jahrhundertelangen Geschichte des Hauses zu schreiben, das unter dem Titel "M1" steht. Der neue Name ist eine Abkürzung für die Adresse des Hauses in der Münsterstraße 1, wo es Teil des historischen Ensembles von Rathaus und Münster ist. Der neue Wirt schwärmt von der Mischung aus geschichtsträchtiger Gebäudehülle und "topmodernem Innenausbau", den er in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Hintz konzipiert hat. Den Gastraum im Erdgeschoss ergänzen sechs Fremdenverkehrszimmer im Ober- sowie eine Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss.

Bürgermeister Helmut Pautler kann von seinem Dienstzimmer aus direkt aufs "M1" blicken. Er bewertet die Sanierung als gelungen: "Das ist alles sehr wertig und sehr gut gemacht." Er freut sich auch über das zusätzliche kulinarische Angebot, das sich von dem der eingesessenen Betriebe in der Gemeinde unterscheide. Iwangoff und sein Team wollen ihren Kunden Service von früh bis spät bieten. Ab 7 Uhr wartet ein Frühstücksbüfett auf Hotelgäste und auch externe Besucher. Es folgen ein Mittagstisch ab 12 Uhr sowie Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr. Ab 17 Uhr werden Gerichte der Abendkarte serviert, die von Steaks, Burgern, Flammkuchen und Klassikern der deutschen Küche dominiert wird.

Iwangoff, der auf 20 Jahre Gastronomieerfahrung blicken kann, delegiert ein Team aus zwei Köchen und vier Service-Kräften. Mit im Boot ist außerdem Stiefsohn Christian Schwarz. Der 22-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zum Restaurant- und Hotelfachmann. Es ist angedacht, dass er später die Leitung des Betriebs übernimmt.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt freuen sich die beiden erst einmal auf den kommenden Freitag, wenn sie mit Freunden, Bekannten und Lieferanten Eröffnung feiern. Einen Tag später kann sich dann auch die Öffentlichkeit ein Bild machen vom Zusammenspiel aus historischer Substanz und modernem Ambiente, das sie im "M1" begrüßt.