"Demokratie endet nicht am Werkstor"

Dies, so die Zweite Bevollmächtigte, Lea Marquardt. sei ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Heute zwischen 12 und 12.30 Uhr wollen Gewerkschaftsvertreter, darunter auch solche anderer Bühler Betriebe, mit einer kleinen Kundgebung vor dem LuK-Stammwerk in der Industriestraße auf diesen Missstand aufmerksam machen.

Von dem Verbot ausgenommen sind laut Pressemitteilung der IG Metall Gespräche mit Betriebsratsmitgliedern im Büro des Betriebsrats. In einem Fall habe das Unternehmen angeboten, dass der Gewerk-schaftssekretär, begleitet von der stellvertretenden Personalleiterin, "in einen Raum im Werk Sasbach gehen und dort darauf warten könne, dass Be-schäftigte zu ihm kommen".

Weiterer Vorwurf: Das Unternehmen nehme Anstoß an Gesprächsrunden in Sitzungsräumen des Betriebsrats, zu denen Betriebsratsmitglieder in Zusammenarbeit mit IG-Metall-Mitgliedern einladen. Ob das Unternehmen diese Gesprächsrunden wieder zulasse, sei noch ungeklärt. Für die Gewerkschaft ist klar: "Mit diesen Verboten und Einschränkungen stellt sich LuK eindeutig gegen geltendes Recht."

Dabei habe ein Gespräch zwischen Betriebsrat und Personalleitung am 6. Dezember 2016 eine gute Lösung ergeben. Allerdings habe sich das Unternehmen nicht an die Vereinbarungen gehalten. "Auch weitere Gespräche brachten keine Lösung." Deshalb würden heute einige IG-Metall-Mitglieder von LuK und weiteren Bühler Betrieben vor dem Sitz des Unternehmens "öffentlich sagen, was sie davon halten". Ihre Anwesenheit zugesagt haben unter anderem Jürgen Stolz, Betriebsratsvorsitzender der LuK, und Klaus Lorenz, Betriebsratsvorsitzender von Bosch Bühl.

Lea Marquardt, Geschäftsführerin der IG Metall Offenburg, erklärt dazu: "Den eige-nen Arbeitsplatz mitzugestalten, auch gemeinsam mit Gewerkschaftsbeauftragten, ist das gute Recht aller Beschäftigten - gerade am Arbeitsplatz. Die LuK-Mitarbeiter sind mündige Beschäftigte und können selbst entscheiden, ob sie mit der IG Metall sprechen wollen oder nicht. Die Demokratie darf nicht am Werkstor enden. LuK soll lieber den Beschäftigten zuhören und die Arbeitsbedingungen verbessern, statt den Beschäftigten vorzuschreiben, mit wem sie reden dürfen und mit wem nicht."

LuK: Entsprechen

den Regelungen

Die IG Metall hatte im vergangenen Jahr mit Beschäftigten über die Bedingungen an ihren Arbeitsplätzen gesprochen. Dabei wurden Probleme wie Hitze, Kälte oder Zugluft angesprochen. Die Gewerkschaft startete daraufhin eine Initiative, um gemeinsam Lösungsvorschläge zu entwickeln. Nach Ansicht von Marquardt ist das Verhalten der LuK "für einen Großkonzern ungewöhnlich". Im Sinne eines guten Betriebsklimas müsse der LuK-Geschäftsleitung an einer "konstruktiven Lösung" gelegen sein. Als Begründung für die Einschränkungen des Zugangsrechts habe die Personalabteilung nach Auskunft der IG Metall angeführt, dass Gespräche mit einem Gewerkschaftsbeauftragten "immer Störungen des Betriebsablaufs" darstellen würden. Einige Betriebsratsmitglieder würden ebenfalls mit Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen sprechen. Seltsamerweise sähe die Geschäftsleitung darin keine Störung.

In der Pressemitteilung der IG Metall heißt es abschließend: "Nach Artikel 9, Absatz 3 des Grundgesetzes haben alle Beschäftigten das Recht, sich gewerkschaftlich zu betätigen. Auch die Firma LuK muss es ertragen, dass ihre Beschäftigten mit Gewerkschaftsvertretern sprechen."

Die Stellungnahme aus der Luk-Chefetage fiel gestern Nachmittag wie folgt aus: "Die Geschäftsleitung bedauert, dass es hier offenbar zu Missverständnissen mit der IG Metall gekommen ist. Bezüglich der Vorwürfe waren wir im Dialog, und wir bleiben im Dialog mit Betriebsrat sowie Gewerkschaftsvertretern. Wir entsprechen den gesetzlichen Regelungen bezüglich der Tätigkeit der Gewerkschaft innerhalb des Werks."

Zum Thema