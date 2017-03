Volksbank Bühl hält am Filialnetz fest

Die Bank verfügt derzeit über 28 Beratungscenter. Während anderswo das Filialnetz schrumpft, denke man bei der Bühler Volksbank vorerst nicht an eine Änderung, erklärte Preiss. Nicht auszuschließen sei, dass sich die Situation in fünf Jahren anders darstellen könnte. Wegen des veränderten Kundenverhaltens stellt er allerdings eine Anpassung der Servicezeiten in den Zweigstellen in Aussicht. Kooperationen sind für den Vorstandsvorsitzenden ebenfalls kein Thema. "Genauso wenig wie an Filialschließungen denken wir im Moment an Fusionen", ließ Preiss wissen.

Die Nutzerzahlen für vorhandene Online-Angebote wie der Bezahlservice Paydirekt steige spürbar an, erläuterte Preiss. Die größten Wachstumsraten verzeichnete das Institut im Bereich der mobilen Services. "Allein im Mobile-Banking hat sich die Zahl der Transaktionen gegenüber dem Vorjahr um 51 Prozent erhöht", bilanzierte er. Bei den weiterentwickelten Online- und Mobile-Services erfreue sich das sogenannte "Scan2Bank"-Verfahren besonders großer Beliebtheit. Damit fotografieren die Nutzer ihre Rechnungen, alle notwendigen Daten werden automatisch in die Überweisungsmaske übertragen und mit einer TAN bestätigt. Neu hinzugekommen ist im vergangenen Jahr das Video-Ident-Verfahren, das Neukunden ermöglicht, sich online über einen sicheren Video-Chat zu legitimieren.

Die Volksbank Bühl unterstützte 2016 mehr als 396 soziale, kulturelle und sportliche Projekte vor Ort, unterstrich Preiss. Zu diesem Zweck stellte sie gemeinsam mit der Stiftung und unter Einbeziehung von Gewinnsparmitteln Sponsoring- und Spendengelder in Höhe von rund 370000 Euro zur Verfügung. "Herzstück des sozialen Engagements", so Preiss, ist die Stiftung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sie 585 Projekte mit über 580000 Euro unterstützt. Derzeit verfügt sie über ein Kapital von 1,5 Millionen Euro. "Allein 2016 gingen Stiftungsgelder in Höhe von 42740 Euro an 29 gemeinnützige Projekte und Institutionen im gesamten Geschäftsgebiet", erläuterte der Vorstandsvorsitzende.

Zu den erfolgreichsten von der Volksbank Bühl mitinitiierten Projekten gehöre die Crowdfunding-Plattform "viele-schaffen-mehr.de", die seit 2013 online ist, hob Preiss hervor. Allein aus dem Geschäftsgebiet wurden 39 Projekte eingereicht, von denen 35 finanziert werden konnten. Im vergangenen Jahr habe das Projekt "Neue Uniformen für den Musikverein Weitenung" besonders viele Freunde gefunden: 319 Menschen brachten zusammen knapp 9000 Euro auf, damit der Musikverein zum Jubiläumsjahr 2017 auch optisch ein rundherum harmonisches Bild abgeben könne. Über eine ebenfalls sehr hohe Zahl von Unterstützern freute sich der Kindergarten St. Josef in Altschweier. 274 Förderer unterstützten die Einrichtung mit einem Gesamtbetrag von 5768 Euro, so dass neue Spielgeräte zum Klettern und Balancieren für den Außenbereich angeschafft werden konnten.