Kein Stillstand, dafür Fortschritt

"Nach dem Motto: Stillstand ist Rückschritt haben wir ein paar Neuerungen eingeführt", erläutert der städtische Pressesprecher Thorsten Schäfers. Vor allem im Netz registrierte er "wahnsinnig viele Zugriffe". Allein die Facebook-Posts seien durchschnittlich 5000 Mal aufgerufen worden. Auf der Homepage der Stadt hätten sich 30 000 Besucher getummelt.

Mit dem letzten Termin "Afterwork goes Glühwein" am 16. November sei das "Meisterstück von 16 300 Views gelungen". Allerdings brachte das Party-Finale auch jede Menge Ärger ein. Die Veranstalter hatten nämlich übersehen, dass der Termin auf den Buß- und Bettag fiel, einen hohen Feiertag der evangelischen Kirche - und das auch noch zur Einstimmung auf das Reformationsjubiläumsjahr. Oberbürgermeister Hubert Schnurr bedauerte den Fauxpas und versprach, künftig darauf Rücksicht zu nehmen.

Was auch geschieht. "Angetanzt" wird am 28. Juni ab 17 Uhr. Nach insgesamt fünf Partys wird dann am 26. Juli um 22 Uhr der Stecker gezogen. An den fünf Abenden werden fünf verschiedene DJs auflegen. Eine Attraktivitätssteigerung versprechen sich Schäfers und Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier von einem Nachwuchscontest. Gesucht werden "aufstrebende Bands" aus der Bühler Region, aber auch Solo-Künstler.

Musikalisch erlaubt "ist alles, was Spaß macht. Die Auftritte an den fünf Abenden erfolgen zwischen 19.30 und 20 Uhr auf der Bühne vor dem Großherzog-Friedrich-Denkmal. Einzureichen sind die Beiträge über Youtube, Soundcloud und weitere übliche elektronische Kanäle. Einsendeschluss ist der 2. Mai. Danach wählt eine Jury, bestehend aus Musikschul-Leiter Bernd Kölmel, Corina Bergmaier, Altrocker Peter Teichmann und Sponsoren die fünf besten Bands beziehungsweise Solokünstler aus. Diese treten an den fünf After-Work-Abenden auf. Bereits gebucht sind die "Plattenleger". Eine Zusage erhalten haben DJ Smile, DJ Mikel, DJ, Maxx und Matthias Stolzer.

Corina Bergmaier deutete an, dass es auch noch eine Zusatz-Party geben könnte, möglicherweise am Vorabend von Heiligabend, wie dies früher der Bühler Folk-Club praktizierte. Was nicht geht: Partytime und Sanierung des Stadtgartenbrunnens samt Denkmal zeitgleich. Auf eine halbe Million Euro beläuft sich die Kostenschätzung. Aufgrund der klammen Haushaltslage dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen, zumal eine Vordringlichkeit der Maßnahme nicht erkennbar ist. Oberbürgermeister Hubert Schnurr äußerte sich dazu vieldeutig: "Irgendwann aber müssen wir da mal ran."

Weitere Infos gibt es ab sofort im Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung, 935-631, E-Mail: wifoe@stadt.buehl.de.