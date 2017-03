Führung nach "Gutsherrenart"

Dazu gehören vor allem die Verweigerung des gesetzlich verankerten Zugangsrechts von IG-Metall-Vertretern. Aber auch die große Hitze im Werk Sasbach sowie Zugluft, Rauch- und Qualmbelastungen in der Härterei führen zu Unmut in der Belegschaft (wir berichteten).

Betriebsrat Jürgen Stolz brachte seine Kritik auf den Punkt: "LuK Bühl wird nach Gutsherrenart geführt!" Wer die Probleme anspreche, müsse mit Repressalien rechnen, vor allem von den direkten Vorgesetzten. Viele LuKianer trauten sich nicht mehr, ihre Meinung offen vorzubringen. Stolz führte Beispiele und Namen an. Kämpferisch sagte er aber auch: "Eine starke Belegschaft lässt sich nicht einschüchtern." Und er ist auch froh, "dass uns die IG Metall mit Rückenwind ausstattet. Wir brauchen ihre Hilfe".

Stolz räumte auch mit der Legende auf, wonach sich die nicht im Arbeitgeberverband organisierte LuK dem Lohntarifniveau in der Metallbranche angenähert habe. Angestellte würden bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden im Vergleich zu Kollegen in anderen Betrieben mit einer 35-Stunden-Woche rund 25 Prozent weniger Gehalt bekommen. Das Problem sehen die Bühler IG-Metall-Mitglieder in dem Umstand begründet, dass 85 Prozent der in der Schaeffler-Gruppe zusammengefassten Betriebe in Deutschland tarifgebunden sind, 15 Prozent aber nicht. Und zu Letzteren zähle eben die LuK. Stolz: "40 Jahre lang wurde der Belegschaft eingetrichtert: Eine Gewerkschaft brauchen wir in Bühl nicht." Daraus entstanden sei eine "Angstkultur". Vor allem im Werk Sasbach, kritisiert Stolz, gebe es überproportional viele Abmahnungen.

Norbert Göbelsmann, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Offenburg, kritisierte die vielen befristeten Verträge. Derzeit sind in den drei Werken Bühl, Sasbach und Kappelrodeck 350 Leiharbeiter beschäftigt, das entspreche acht Prozent der Belegschaft.

Klaus Lorenz, Betriebsratsvorsitzender von Bosch Bühl/Bühlertal, war mit zehn weiteren Gewerkschaftskollegen erschienen und sicherte den LuKianern seine Solidarität zu: "Wenn es um Zugangs- und Arbeitnehmerrechte geht, müssen wir Flagge zeigen und auf deren Einhaltung drängen - und zwar genau so, wie es das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht."