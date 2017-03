TC Greffern auf Wachstumskurs Rheinmünster (red) - Die Verantwortlichen des Tennisclubs Greffern sehen die Entwicklung des Vereins positiv. So habe die Anzahl der Mitglieder in den vergangenen Jahren erhöht werden können, insbesondere im Jugendbereich. Diese Entwicklung skizzierte Vorstandssprecher Christian Koch bei der Jahreshauptversammlung. Mit hauptverantwortlich für diese Entwicklung sei Sportvorstand und Tennistrainer Heiko Schoch. Mit Beachtennis sei zudem ein zusätzliches Angebot etabliert worden. Durch diese Disziplin und das jährlich stattfindende Beachtennisturnier seien weitere Mitglieder gewonnen worden. Erstmals war der Club mit einem Team bei den deutschen Meisterschaften dabei. Simone Koch und Heiko Schoch erreichten im Mixed-Wettbewerb 40 einen guten vierten Platz. Sportvorstand Schoch berichtete über die Eröffnungsveranstaltung 2016 "Deutschland spielt Tennis", die Breitensportwartin Claudia Meier facettenreich mit einem Showmatch, Beachtennis, Cardiotennis und einem Spaß-Doppelturnier organisiert hatte. Ende April folgten die Jugendclubmeisterschaften mit 30 Teilnehmern. Der TC Greffern bestritt die Rundenspiele mit zehn Teams, davon vier Jugendmannschaften. 2017 sind nochmals zwei Jugendmannschaften mehr gemeldet. Im August fand das erste Grefferner Jugend-LK-Turnier für die U14 und U16 statt. Teilnehmer aus ganz Baden von Freiburg bis nach Mannheim spielten die Sieger aus. Im Oktober fand das LK-Turnier der Herren 60 und Herren 50 statt. Teilnehmer aus ganz Deutschland fanden den Weg nach Greffern. Kritik übte Koch am Deutschen Tennisbund. Der DTB habe entschieden, das Entgelt für LK-Turnierteilnehmer zu erhöhen, um die Gelder für die Förderung des Spitzensports einsetzen zu können. Aus Sicht von Koch geht das zulasten der Spieler aus den Vereinen. In der Winterhallenrunde trat der TC Greffern mit einer Herren-40-Mannschaft an und belegte den zweiten Platz. Seit September 2016 läuft wieder eine Kooperation mit der Grundschule Greffern. Sieben Kinder der dritten und vierten Klasse trainieren jeden Mittwoch in zwei Gruppen mit Siegfried Welle und Heiko Schoch. Im Jugendbereich freut sich der TC Greffern über seine zwei Top-Nachwuchsspieler Tim Zeitvogel und Max Stenzer. Zeitvogels größter Erfolg 2016 war der Titel des internationalen deutschen Meisters im Doppel der Altersklasse U16. Darüber hinaus ist er nun Mitglied der deutschen Padel-Nationalmannschaft. Max Stenzer gewann unter anderem das badische Jüngstenturnier und wurde Süddeutscher Meister U11. Manfred Brumm, Vorstand Finanzen, berichteten von einem positiven Verlauf der Finanzlage. Die Kassenprüfer Martin Decker und Zita Walter bescheinigten ihm eine ordnungsgemäße Buchführung. Bürgermeister Helmut Pautler bedankte sich beim Verein für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Manfred Brumm als Vorstand Finanze. Wiedergewählt wurden auch Sportwart Axel Bernhard, der Beisitzer für neue Medien Matthias Achenbach und die Breitensportwartin Claudia Meier. Neu im Vorstand ist die Jugendwartin Claudia Kropfgans. Wieder mit dabei als Anlagenwart ist Bruno Scheck. Als zweiter Kassenprüfer wurde Alex Leppert gewählt. Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung mit der Ehrung von Mitgliedern, die dem Verein seit 25 Jahren die Treue halten: Melitta Vetter, Ludwig Vetter und Christian Vetter. Für ihre sportlichen Erfolge bekamen Max Stenzer, Tim Zeitvogel sowie Simone Koch und Heiko Schoch ein Präsent überreicht.

