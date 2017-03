Auf den Spuren des "Bergdoktors"

Es begann mit der Krippenwanderung und Winterwanderungen, auch mit Schneeschuhen und Langlaufskiern. Es folgte eine Betriebsbesichtigung und zahlreiche Halb- und Ganztageswanderungen, auch Radtouren, an denen insgesamt fast 800 Mitglieder und Gäste teilnahmen, schreibt der Schwarzwaldverein. Höhepunkte waren die Wanderwoche in der Heimat des "Bergdoktors" am Wilden Kaiser in Ellmau mit mehr als 50 Teilnehmern wie auch die mehrtägige Tour auf dem Westweg im Hochschwarzwald.

Höll bedankte sich bei 16 Wanderführern für die Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen, die alle unfallfrei abliefen. Lob gebührte auch den Wegewarten, die eine wichtige Funktion ausüben, damit die Wanderer und Urlauber gepflegte Wanderwege vorfinden.

Eine besondere Ehrung und ein Präsent konnte Berthold Vetter entgegennehmen. Er verwaltet seit vielen Jahren die zahlreichen Bilder, die bei den vielen Aktivitäten gemacht werden und ordnet diese meisterhaft zu Präsentationen an Vereinsabenden und der Jahresschlussfeier. Diese Aufgabe gibt er nun in andere Hände. Höll dankte Günter Hartz, der künftig diese Arbeit übernimmt, und auch Rainer Rübig, der seit Ende letzten Jahres das Amt des Pressewarts übernommen hat.

Kassiererin Brigitte Rübig berichtete von einem erfolgreichen Jahr, das am Ende noch einen Überschuss in der Kasse brachte. Karl-Heinz Nöhl informierte als Obmann über die Arbeiten der fünf Wegewarte. Für das Freihalten der Wanderwege, das Reinigen der Schilder wie auch Sauberhalten der drei Hütten wurden ehrenamtlich insgesamt 119 Arbeitsstunden im abgelaufenen Jahr geleistet.

Nach diesen Berichten gab Höll eine Vorschau auf das Jahresprogramm. Bereits stattgefunden haben die Krippenwanderung, Winterwanderungen, Schneeschuh- und Langlauftouren sowie eine Betriebsbesichtigung. Es folgen Halb-und Ganztageswanderungen in der engeren Heimat, aber auch in Karlsruhe, der Pfalz, im Elsass und auf der Schwäbischen Alb. Auch Radtouren unter anderem am Kaiserstuhl sind im Programm. Die Wanderwoche führt den Verein im Sommer in den Harz, die Radfreunde unternehmen einige Touren bei den Königsschlössern im Allgäu bei Füssen.

Als Vertreter der Gemeinde richtete Gemeinderat Volker Blum Dankesworte an den Verein, der mit dem Wanderangebot, aber auch der Unterhaltung der Wanderwege einen nicht unerheblichen Beitrag für die Attraktivität der Gemeinde leiste. Auch Tino Rettig, Leiter der Tourist-Information, fand lobende Worte für den Schwarzwaldverein.