Uschi macht noch immer Quatsch

Bühl - Der Abend neigt sich so langsam aber sicher bereits seinem Ende entgegen, da muss Stephan Sulke mit dem Publikum im vollbesetzten Bühler Schüttekeller dann dochmal ein etwas ernsteres Wörtchen reden. Es geht um Uschi - also Sulkes zumindest im Mainstream wohl bekanntestes Lied - und darum, dass das Publikum im Bühler Schüttekeller sich überraschenderweise nicht als gänzlich textsicher erweist. "Das Lied ist über 40 Jahre alt. Ihr hattet also 40 Jahre Zeit, den Text zu lernen", bringt der Barde seine Kritik mit einem schelmischen Grinsen im altbekannten Knautschgesicht zum Vortrag. Gleich danach macht sich Sulke daran, der Textunsicherheit der Bühler mit einem kleinen Auffrischungskurs ein Ende zu setzen. Zeile für Zeile geht er durch - und siehe da: Keine drei Minuten dauert es, da singt das Bühler Publikum inbrünstig mit - und zwar von Anfang ("Uschi mach' kein Quatsch") bis Ende ("Obwohl ich nicht sehr gerne Tulpenstängel heiß").

Mitsingen und mitsummen, das gehört schließlich irgendwie dazu bei Sulke. 73 Jahre ist der singende Poet mittlerweile alt, seit über 50 Jahren schreibt und spielt er seine Lieder, die immer unverkennbar Sulke-Lieder sind. Viele im Publikum, vielleicht die Meisten, haben sich von diesen Sulke-Liedern und ihrer bisweilen bittersüßen Melancholie durchs Leben begleiten lassen. Zu seinen Konzerten kommen sie nicht zuletzt auch, um ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. Erinnerungen ans Leben und die Liebe, die ja die Hauptthemen sind in Sulkes Liedern, genau das macht sie ja so persöhnlich und anrührend.

Was das anbelangt, hat es Sulke dem Publikum im Schüttekeller diesmal nicht ganz so leicht gemacht wie bei seinen beiden letzten Auftritten in Bühl. Im Juni erscheint schließlich sein neues Album. Den ein oder anderen Song davon hat er bereits am Dienstagabend in Bühl mit dabei - und obwohl es zweifelsohne Sulkelieder mit Sulketexten und Sulkemelodien sind, so sind sie selbstredend noch Neuland fürs Publikum, in das man sich erst noch hineinhören muss - und vor allem: Hineinfühlen.

Das ist völlig normal - und gut so. Vielmehr: Es muss so sein. Ein Künstler darf schließlich nicht in seinen Klassikern erstarren, auch mit 73 nicht. Dass es unter diesen Voraussetzungen am Dienstagabend ein wenig dauert, ehe jene typische Sulke-Stimmung, also jene feine Mischung aus Erinnerung, Wehmut, aber auch Ver- und Entliebtheit, aufkommt, liegt da nur in der Natur der Sache. An der Magie des einmal mehr bezaubernden Sulke-Abends ändert sie nicht wirklich etwas.

Zumal Sulke bei allen neuen Songs natürlich auch den ein oder anderen Klassiker zum Besten gibt. So ganz ohne geht es halt doch nicht. "Ich bin ein altes Zimmer" ist ebenso dabei wie "Der Typ von nebenan", "Vergessen zu vergessen", das später auch von Herbert Grönemeyer gecoverte "Ich hab die bloß geliebt" oder "Der Mann aus Moskau" sowie die gute, alte "Lotte".

Es sind noch immer die schönsten Momente an so einem Sulke-Abend, die intimsten, einfach die sulkehaftesten, auch am Dienstagabend ist das so. Gute zwei Stunden singt, scherzt und erzählt der 73-Jährige. Am Ende gibt er ein Versprechen: "Kurz vor dem Tod kommen wir nochmal", sagt Sulke. Abgemacht!