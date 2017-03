Sanierung der Hindenburgstraße wird fortgesetzt

"Auch dieses Mal haben wir die Maßnahme in drei Abschnitte unterteilt, um die Behinderung der Anwohner möglichst gering zu halten. In der letzten Phase geht es in den Kreuzungsbereich", erklärte Graf. Konkret wird der Straßenoberbau erneuert und die alte Grauguss-Wasserleitung auf einer Länge von zirka 300 Metern ausgetauscht, Letzteres durch eine Firma aus Lauf. Kostenpunkt insgesamt: "Rund 560000 Euro, Ingenieurleistungen und Nebenkosten inbegriffen", verdeutlichte Graf. Damit liege die Gemeinde deutlich unter der Summe von 610 000 Euro, die im Haushalt bereitgestellt worden war, "zumal wir mit einem Zuschuss von 50 000 Euro aus dem Ausgleichstock rechnen".

Die Grundstückseigentümer in der Hindenburgstraße seien am 12. Dezember über Durchführung und Ablauf der Baumaßnahme informiert worden, sagte Graf. "Ihre Anregungen werden, soweit machbar, umgesetzt."

Auch dieser Punkt sorgte am Ratstisch für ein positives Echo: "Es ist wichtig, dass die Eigentümer informiert sind, und erhöht die Akzeptanz einer solchen Maßnahme. Daran sollten wir festhalten", sagte Stefan Ursprung (FBV). Bürgermeister Hans-Peter Braun pflichtete ihm bei. "Damit sind wir in den vergangenen Jahren gut gefahren. Die Leute wissen auf diese Weise, was los ist und was laufen soll." Über die Baustelle habe er in der ersten Phase nur Lob gehört, sagte er weiter. Optimistisch zeigte sich Peter Ganter (SPD). "Wir sind guter Dinge, dass es gut läuft, schließlich ist es derselbe Trupp wie beim ersten Mal, und vom Ablauf her weiß man inzwischen, wo man hin muss." Es sei wünschenswert, dass sich noch mehr Bürger für einen Gasanschluss entschieden. "Die Leitungen werden in jedem Fall verlegt", sagte Braun. Auch Franz Tilgner (CDU) schloss sich dem zuversichtlichen Tenor an: "Wir hoffen, dass es erneut erfreulich laufen wird."