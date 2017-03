Kreisstraße statt Kreißsaal

Bühl - Büttenredner Michael Vetter landete bei der Kappensitzung der Narrhalla mit seinen Scherzen über die geschlossene Geburtsstation des Bühler Krankenhauses einen Volltreffer. Er schlug vor, an der Karcher-Kreuzung bei Steinbach einen provisorischen Kreißsaal einzurichten, falls es ein Kind ganz eilig haben sollte und es die Eltern nicht mehr in die Klinik nach Baden-Baden schaffen. Was er nicht wusste: Kurz zuvor war fast genau dieses Szenario für Nina und Sven Beck Realität geworden. Am 26. Januar kam ihre Tochter Matilda zur Welt - im Auto auf der Kreisstraße zwischen Ottersweier und Sasbach.

Den Morgen dieses Tages erlebt das Ehepaar noch entspannt. Es ist der prognostizierte Geburtstermin, doch als Nina Beck am Vormittag beim Frauenarzt vorbeischaut, haben noch keine Wehen eingesetzt. Sie fährt zurück ins Eigenheim nach Weitenung, wo sie auf der Straße eine Bekannte trifft. Die wünscht ihr "alles Gute und eine schnelle Geburt".

Nach einem Mittagsschlaf wacht die 32-Jährige um 15.40 Uhr auf und spürt die ersten Wehen. Nina Beck hat bereits zwei Kinder zur Welt gebracht und bleibt gelassen. Sie ruft ihrem Mann zu, dass sie sich so langsam auf den Weg machen sollten. Doch im Haus, das die Familie erst im Oktober gekauft hat und seitdem saniert, herrscht Tohuwabohu. Mehrere Handwerker sind zugange, die beiden Töchter tollen mit Freundinnen umher. Und von einer Minute auf die andere werden die Wehen heftig. Kurz nach 17 Uhr sitzt das Ehepaar in der Familienkutsche, einem Mazda 5. Sven Beck gibt Gas.

Die beiden Töchter Mia-Tara (8) und Nela (5) sind in Bühl zur Welt gekommen, aber der Kreißsaal dort existiert nicht mehr. Deshalb wollen die werdenden Eltern nach Achern. Sie sind noch nicht lange unterwegs, als Presswehen einsetzen. Das Kind kommt. "Wenn wir zu dem Zeitpunkt noch zuhause gewesen wären, dann wären gar nicht losgefahren", meint die Mutter rückblickend. Doch so versuchen die Beiden, sich durch den Feierabendverkehr zu kämpfen.

Aber Matilda hat es auf einmal furchtbar eilig. Sven Beck schießt das Adrenalin ins Blut. Er zückt sein Handy und wählt die 112. Der Mann in der Leitstelle versucht, ihn zu beruhigen und schickt den Rettungsdienst los. Auf dem Beifahrersitz merkt seine Frau, dass schon der Kopf des Kindes zu sehen ist. Kurz hinter Ottersweier ist beiden klar: Sie schaffen es nicht mehr ins Krankenhaus. Es reicht nicht einmal mehr, um eine Bucht oder einen Feldweg am Straßenrand anzusteuern.

Der 30-Jährige stoppt den Pkw mitten auf der alten B3, steigt aus und geht hinüber zur Beifahrerseite. Seine Frau legt sich quer hin, die Handbremse im Rücken. Obwohl sie dabei ist, im Auto ein Kind zu entbinden, ist sie auf einmal ganz ruhig, alle Sorgen verschwinden. Ihr Partner hat normalerweise ein sensibles Gemüt, was Blut und ähnliche Dinge angeht, aber als Geburtshelfer steht er wacker seinen Mann. Matilda gleitet förmlich in seine Arme. Ganz kurz warten die Eltern sorgenvoll auf den ersten Schrei - und dann verkündet Matilda lautstark, dass sie gesund das Licht der Welt erblickt hat. Es ist 17.21 Uhr.

Der Leitstellenmitarbeiter am Telefon ist ein ruhiger Fels in der Brandung und gibt Anweisungen: Auto absichern und das Kind mit einer Decke aus dem Kofferraum vor der Kälte schützen. Kurz darauf treffen vier Rettungssanitäter und zwei Notärzte ein. Sie klemmen noch im Auto die Nabelschnur ab. Dann geht es ins Acherner Krankenhaus, wo die Ärzte nicht mehr viel Arbeit haben. Mutter und Kind sind wohlauf und dürfen die Klinik schon am nächsten Morgen verlassen.

Mittlerweile sind sieben Wochen vergangen, so langsam kehrt Routine in den Alltag der jetzt fünfköpfigen Familie ein. Mutter Nina empfindet die ungewöhnliche Geburt "als eine total positive Erinnerung". Vorwürfe macht sie sich nicht: "Es konnte niemand ahnen, dass es am Ende so schnell geht." Auch das Team ihres Frauenarztes sei vollkommen verblüfft gewesen, als es davon erfuhr. Wie oft sie und ihr Mann ihr Abenteuer im Freundes- und Bekanntenkreis schon schildern mussten, können sie nicht mehr zählen. Vater Sven ist sich sicher: "Das ist eine Geschichte fürs Leben." Ein Arzt hat ihnen den Tipp gegeben, vor dem Krankenhaus zu zelten, sollten sie eines Tages ein viertes Kind erwarten. Sven Beck hat nur abgewinkt und gescherzt: "Dann bleiben wir gleich zu Hause, wir können das ja jetzt selbst." Aber auch der Mazda stünde für ein neues Abenteuer bereit. Eigentlich wollte ihn das Ehepaar verkaufen. Aber das haben die Beiden nicht übers Herz gebracht.