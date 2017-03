Deutsche Sitzball-Meisterschaften finden in Bühl statt Bühl (wv) - Ein bedeutendes Vorhaben kündigte Sieglinde Schneider ganz am Ende der Jahreshauptversammlung an: "Wir wagen es: Der Behinderten-Sportverein wird am 21. April 2018 in Bühl die Deutschen Meisterschaften im Sitzball ausrichten." Zuvor war Schneider, die schon seit 34 Jahren als Vorsitzende wirkt, einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Schneider hatte am Dienstagabend im Kaiser-Saal die Situation des Behinderten-Sportvereins (BSV) Bühl geschildert: Ab- und Zugänge hätten sich die Waage gehalten, die Mitgliederzahl sei exakt bei 83 geblieben. Die Veranstaltungen, die die Gemeinschaft förderten, seien sehr gut besucht gewesen, so das Grillfest in Sasbachwalden und - gut wie nie zuvor - die Weihnachtsfeier in Sasbach. Sie dankte den Vorstandsmitgliedern für reibungslose Zusammenarbeit und auch den Helfern aus den Vereinsreihen: "Ihr packt mit an, wann immer es etwas zu arbeiten gibt." Die Vorsitzende berichtete über die Sitzballturniere, an denen das eigene Männerteam, die Bühler Frauen Sieglinde Schneider, Friederike Bäßler und Susanne Burk im Team der SG Karlsruhe/Bühl sowie die Bühler Männer Tobias Knopf, Andreas Bäßler und Manfred Burk in der VSG Pforzheim mitgewirkt hatten. Letztere habe den Deutschen Meistertitel und Gold im Länderpokal errungen. Die Bestplatzierung der SG Karlsruhe/Bühl sei der dritte Platz beim Länderpokal gewesen, resümierte Schneider. Sie merkte an, die Personalsituation im Sitzball bereite Kopfzerbrechen: An den 37 Trainingsabenden habe man insgesamt 351 Teilnehmer gezählt, im Durchschnitt pro Abend also nur neun. Bedeutend besser sei die Lage im Schwimm- und Wassergymnastikbereich, erläuterte Übungsleiter Johann Knopf: Dort hätten an den 37 Übungsabenden insgesamt 819 Personen mitgemacht, also im Schnitt 22 Teilnehmer. Als Kassierer bilanzierte Johann Knopf ein Jahresplus von rund 760 Euro, das sich durch die Begleichung einer verspätet eingegangenen Rechnung aus dem Jahr 2016 auf rund 100 Euro reduziere. Gabriele Roth hatte - zusammen mit Susanne Burk - die Kasse geprüft und berichtete der Versammlung: "Alles tadellos geführt!" Im einstimmig gebilligten Entlastungsantrag lobte Sportausschussvorsitzender Jörg Woytal: "Der Vorstand macht gute Arbeit." Er kündigte eine Förderung durch die Stadt Bühl in ähnlichem Umfang wie bisher an. Woytal überreichte, wohl anlässlich des närrisch-runden Jubiläums "33 Jahre Vorsitzende", ein Blumengebinde an Sieglinde Schneider. Da die Wahlperioden aber immer zwei Jahre dauern, tat er es nun, um 34 Jahre Einsatz Schneiders für den Behinderten-Sportverein Bühl zu würdigen. Die Versammlung wählte Johann Knopf als Kassierer, Christian Zorn als Beisitzer und die beiden Kassenprüferinnen einstimmig wieder. Abschließend informierte die Vorsitzende: Der Behindertensportverband habe den Bühler Verein angesprochen, die Deutschen Meisterschaften 2018 auszurichten. Nach Rücksprache mit der Stadt Bühl habe man dies zugesagt. Zu den Meisterschaften erwarte man etwa 15 Sitzball-Teams aus ganz Deutschland. Projektiert sei, dass sie auf drei Feldern der Schwarzwaldhalle parallel antreten. "Für dieses einmalige Ereignis in der Vereinsgeschichte brauchen wir Helfer, Helfer und nochmals Helfer", appellierte Schneider. Sie fügte an: Am Abend des Wettkampftags werde der BSV Bühl die Siegerehrungsfeier mit Showprogramm im Bürgerhaus veranstalten.

