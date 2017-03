"Eigensinnig und zu Sonderthümlichkeiten geneigt"



Von Günther Mohr Bühl - In Bühl scheiterte 1898 der Versuch, eine Straße nach Alban Stolz zu benennen. Darum geht es im Folgenden, aber auch um die Atmosphäre in der damaligen ländlichen Kleinstadt, die sich um größere Attraktivität bemühte. Zufrieden meldete das Bühler Wochenblatt, die Zeitung der Liberalen in Bühl, am 20. September 1898: "Einen praktischen und zugleich sinnreichen Schmuck erhielten die Straßen der Stadt." Gerade waren Emailschilder angebracht worden, "mit Straßenbenennung". Für die neue Straße, die von der "Bürgerschule" am heutigen Stadtgarten zum Bahnhof führte, seien einige Vorschläge zur Benennung laut geworden. "Entsprechend" sei diese "Gartenstraße getauft" worden. Der "Acher Bote" berichtete fast euphorisch: "Der großstädtische Charakter unserer Stadt ist durch eine dieser Tage vollzogene recht praktische Neuerung zum Ausdruck gekommen. Die Straßen und Gassen haben nämlich insgemein schöne, blaue Namensschilder bekommen, so daß man sich jetzt nicht mehr so leicht in Bühl verirren kann, vorausgesetzt, daß der neueste Stadtplan auch schon danach eingerichtet ist." Man war stolz auf die Entwicklung in Bühl. Man hoffte in den Jahren um die Jahrhundertwende auf viele Neubürger und auf Fremdenverkehr. Die Konkurrenz zum "Wochenblatt", die dem Zentrum, der Partei der Katholiken nahe stand, fuhr fort und konnte sich dabei die Ironie nicht verkneifen: "Verschiedene Neubenennungen wurden dabei vollzogen und allen Streitigkeiten über die beizulegenden Namen ist ein Ende bereitet. Die neue Straße zum Bahnhof heißt Gartenstraße, die sogenannte Kuhgasse wurde "Blumenstraße" genannt. Wie wir hören, müssen in Zukunft alle Briefe nach Bühl mit Straßennamen versehen sein, und mit Hausnummern sowie mit der Angabe versehen sein, ob sie am Ost- oder Westbahnhof ausgeladen werden sollen." Einen Stadtplan gab es noch nicht für die Kleinstadt mit ihren 3000 Einwohnern, und erst recht auch keinen Ost- oder Westbahnhof. Jedenfalls ganz klar: Die Kühe passten nicht mehr zum städtischen Flair, also weg damit. Die Namensgebung Garten- oder Blumenstraße zeigt: Bühl sollte bunt und grün werden. Im Oktober legte die Zeitung nach, wohl ein Zeichen für die Aufregung in Bühl über solche Veränderungen. Es sei von "auswärtigen Herren angefragt worden, ob denn Bühl seinen größten Sohn Alban Stolz nicht in einer Straße verewigt habe. Wir haben bis jetzt keine Albanstraße oder Stolzenstraße finden können. Die neue Straße bei der Bürgerschule hätte man gewiß mit Stolzens Namen berühmt machen können." Und die Hermannstraße, die vom Krankenhaus, dem heutigen Erich-Burger-Heim, zur Stadtmitte verlief, die hätte man doch als "Knoblauchstraße" fortführen können in Richtung Synagogenplatz, dem Johannesplatz, nach dem ehemaligen Stadtpfarrer und "großen Wohltäter". Der "Acher Bote" blickte in die Zukunft: "Wir wollen hoffen, dass der verehrliche Stadtrat bei künftigen Neubenennungen an die richtigen Namen denkt." Die Anregung blieb also für drei Jahrzehnte ohne Erfolg; so populär war vielleicht Alban Stolz doch nicht in Bühl, zumindest nicht bei den Liberalen, die er oft angegriffen hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass ihn die politischen Verhältnisse als Namenspatron verhinderten. 1898 beherrschten die Liberalen mit sieben Stadträten den Gemeinderat, und das Zentrum hatte nur drei Vertreter. Hing das Zögern in Bühl hinsichtlich einer Ehrung mit dem Eindruck zusammen, der über Alban Stolz in der großen Welt außerhalb Bühls herrschte? Er war bereits im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts umstritten. In Deutschland erschien zu dieser Zeit die hochgelobte "Allgemeine Deutsche Biographie", eine "Nationalbiographie", in der die wichtigsten Deutschen im 1871 entstandenen "Deutschen Reich" dargestellt werden sollten. Seit 1893 lag schon der 36. Band dieser "Nationalbiographie" vor, mit einem Text über den in Bühl geborenen Alban Stolz. Darin wird er teils positiv, teils negativ bewertet. Er habe die "ungewöhnliche Fähigkeit gehabt, derb volkstümlich und packend zu schreiben", allerdings gelte das nicht für die späteren Schriften. Seine theologischen Kenntnisse hätten zu wünschen gelassen. Er sei ein "Original" gewesen, der sich, wie er selbst sagte, "gegen den Strom" stellte. Das Schlussurteil lautete: "Ein frommer und sittenstrenger Geistlicher, aber eigensinnig, ungesellig und zu allen möglichen Sonderthümlichkeiten geneigt. Ein altmodiger Rock, ein sehr uneleganter Cylinderhut und große Vatermörder machten ihn für Jedermann kenntlich." Stolz lief nicht in einem Frauenkleidungsstück herum, der "Rock" war eine Art mantellanger Sakko, der "Vatermörder" ein hoher, steifer Stehkragen eines Herrenhemdes. Der Theologe und Schriftsteller habe einfach und bescheiden gelebt, hieß es, und sein Erbe für gute Zwecke bestimmt. Es gab also Anerkennung, aber auch Vorbehalte. Die Verehrer und Anhänger von Alban Stolz waren sicher nicht mit dieser Beurteilung einverstanden. Aber in der Welt der Bildung und der Wissenschaft galt er doch 20 Jahre nach seinem Tod als umstritten, als altmodisch. Vielleicht erhielt auch deshalb erst einmal keine Straße seinen Namen.

