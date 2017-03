Bergmaier: "Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt"

Bühl

Auto wird zum Kreißsaal Bühl (sie) - "Das ist eine Geschichte fürs Leben", sagt Sven Beck über die Geburt seiner Tochter Matilda. Als bei seiner Ehefrau Nina die Wehen einsetzten, machten sie sich auf den Weg in die Klinik. Doch Matilda hatte es wahnsinnig eilig, so dass das Auto zum Kreißsaal wurde (Foto: pr).

Bühl

Erfolge für Sitzballer Bühl (wv) - Ein bedeutendes Vorhaben kündigte Sieglinde Schneider ganz am Ende der Jahreshauptversammlung an: Der Behinderten-Sportverein wird am 21. April 2018 in Bühl die Deutschen Meisterschaften im Sitzball ausrichten." Zuvor war Schneider im Amt bestätigt worden (Foto: wv).

Bühl

Uschi macht noch immer Quatsch Bühl (ket) - Der Abend neigt sich so langsam aber sicher bereits seinem Ende entgegen, da muss Stephan Sulke mit dem Publikum im vollbesetzten Bühler Schüttekeller dann dochmal ein etwas ernsteres Wörtchen reden. Es geht um Uschi - also Sulkes bekanntestes Lied (Foto: Margull).