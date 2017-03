In Rekordzeit zum neuen Programm

Laupheim



Hollywoodflair in Oberschwaben Laupheim (dpa) - Der Regisseur Roland Emmerich ("Independence Day") erhält am 17. März den ersten Carl-Laemmle-Preis für sein Lebenswerk. Der Preis wird im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des vor 150 Jahren in Laupheim geborenen Laemmle verliehen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der Regisseur Roland Emmerich ("Independence Day") erhält am 17. März den ersten Carl-Laemmle-Preis für sein Lebenswerk. Der Preis wird im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des vor 150 Jahren in Laupheim geborenen Laemmle verliehen (Foto: dpa). » - Mehr