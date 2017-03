Für die "Blaue Königin" fällt schon bald die letzte Klappe

Eigentlich lief der Pachtvertrag bis zum 31. Dezember 2017. Doch Bauer hat ihn vorzeitig aufgelöst. Denn mittlerweile sind Haus und Grundstück an einen Investor verkauft. "Der ehemalige Eigentümer kam auf mich zu und hat mir erklärt, dass es Kaufinteressenten gibt. Wir haben uns dann einigen können, dass ich früher aufhöre", erzählt Bauer. Für ihn sei es eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Das Kino noch sechs Monate weiter zu betreiben, hätte bedeutet "nur noch mehr Geld zu zerstören", schildert er die defizitäre Situation des Hauses.

Die genauen Pläne des neuen Besitzers kennt Bauer nicht, aus seiner Sicht spricht aber vieles dafür, dass die "Blaue Königin" abgerissen wird, um auf dem 1800 Quadratmeter großen Grundstück Platz für eine Wohnbebauung zu machen. Laut Oberbürgermeister Hubert Schnurr steht in den kommenden Tagen ein Treffen mit dem Eigentümer an, um über die Möglichkeiten zu sprechen. Grundsätzlich bedauert der OB den Verlust des Kinos: "Das ist sehr schade." Eine ähnliche Entwicklung sei allerdings vielerorts zu beobachten.

Dass dem Kino nach sechs Jahrzehnten keine Zukunft vergönnt ist, hat aus Bauers Sicht mehrere Gründe: die zunehmende Konkurrenz durch Multiplexkinos sowie Online-Streamingdienste, die veraltete Gebäudetechnik und die Tatsache, dass es nur einen Saal gibt, was es immer schwieriger mache, die engen Auflagen der Filmverleiher zu erfüllen. So sei er gezwungen gewesen, Blockbuster mehrere Wochen am Stück zu zeigen, auch wenn den Streifen schon alle Filmfans gesehen haben und kaum mehr jemand die Vorstellungen besucht. Da die wirtschaftliche Lage immer prekärer wurde, fällt Bauer der Abschied nicht so schwer, wie es seine Familiengeschichte vermuten lassen würde. Seine Eltern waren ihr ganzes Leben im Kinogeschäft tätigt, er betrieb die "Blaue Königin" 20 Jahre lang. Aber die Option, den Pachtvertrag erneut um fünf Jahre zu verlängern, sei schlicht unrealistisch gewesen.

Dass den Bühlern künftig etwas fehlen wird, habe sich in den vergangenen Wochen nach den ersten Meldungen über die drohende Schließung gezeigt: "Ich wurde dauernd auf das Thema angesprochen", erzählt Bauer. Gleichwohl habe die Berichterstattung eines nicht bewirkt: Die Besucherzahlen seien nicht spürbar angezogen. Auch von der Stadtverwaltung habe sich niemand bei ihm gemeldet, um Möglichkeiten beispielsweise für einen kommunalen Kinobetrieb auszuloten.

Ganz wird sich Bauer im Sommer aber nicht aus der Branche verabschieden. Er möchte weiterhin das "Open-Air-Kino der Region" anbieten, in diesem Sommer beispielsweise in Sinzheim. Dafür will er auch Teile der Technik aus der "Blauen Königin" verwenden. Auf diesem Weg könnte er sich auch gut eine Rückkehr nach Bühl vorstellen. Ansonsten wird sich der 60-Jährige auf sein zweites berufliches Standbein als Kfz-Meister konzentrieren.

Für das "Tivoli" in Achern, das er ebenfalls betreibt, läuft der Pachtvertrag nach wie vor bis Ende des Jahres. Bauer wollte auch dort früher aussteigen, "aber das hat der Eigentümer abgelehnt", erzählt er. Die Besitzer des Gebäudes hoffen, dass das Kino in der Hornisgrindestadt eine Zukunft hat. Bauer steht dafür allerdings nicht zur Verfügung.